https://ria.ru/20231226/ldpr-1918172350.html
В ЛДПР рассказали, кто вошел в состав президиума высшего совета партии
В ЛДПР рассказали, кто вошел в состав президиума высшего совета партии - РИА Новости, 26.12.2023
В ЛДПР рассказали, кто вошел в состав президиума высшего совета партии
В состав президиума высшего совета ЛДПР вошли, в том числе, глава партии Леонид Слуцкий, член ЦИК Александр Курдюмов, депутаты ГД Андрей Луговой и Владимир... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:55
2023-12-26T13:55
2023-12-26T13:55
политика
лдпр
андрей луговой
владимир кошелев
алексей островский
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В состав президиума высшего совета ЛДПР вошли, в том числе, глава партии Леонид Слуцкий, член ЦИК Александр Курдюмов, депутаты ГД Андрей Луговой и Владимир Кошелев, заместителем руководителя совета стал экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР. "Состав президиума высшего совета: Слуцкий Леонид Эдуардович, Островский Алексей Владимирович, Курдюмов Александр Борисович, Луговой Андрей Константинович, Кошелев Владимир Алексеевич, Умаров Джамбулат Вахидович, Каргинов Сергей Генрихович", - сообщили в пресс-службе по итогу заседания высшего совета партии. Заместителем руководителя высшего совета стал Островский, а секретарем - глава аппарата фракции ЛДПР в ГД Максим Зайцев, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231226/rossiya-1918108334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лдпр, андрей луговой, владимир кошелев, алексей островский, леонид слуцкий (политик)
Политика, ЛДПР, Андрей Луговой, Владимир Кошелев, Алексей Островский, Леонид Слуцкий (политик)
В ЛДПР рассказали, кто вошел в состав президиума высшего совета партии
В президиум высшего совета ЛДПР вошли Луговой, Кошелев, Курдюмов и Слуцкий