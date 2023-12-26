https://ria.ru/20231226/ldpr-1918172350.html

В ЛДПР рассказали, кто вошел в состав президиума высшего совета партии

В ЛДПР рассказали, кто вошел в состав президиума высшего совета партии - РИА Новости, 26.12.2023

В ЛДПР рассказали, кто вошел в состав президиума высшего совета партии

В состав президиума высшего совета ЛДПР вошли, в том числе, глава партии Леонид Слуцкий, член ЦИК Александр Курдюмов, депутаты ГД Андрей Луговой и Владимир... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:55

2023-12-26T13:55

2023-12-26T13:55

политика

лдпр

андрей луговой

владимир кошелев

алексей островский

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В состав президиума высшего совета ЛДПР вошли, в том числе, глава партии Леонид Слуцкий, член ЦИК Александр Курдюмов, депутаты ГД Андрей Луговой и Владимир Кошелев, заместителем руководителя совета стал экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР. "Состав президиума высшего совета: Слуцкий Леонид Эдуардович, Островский Алексей Владимирович, Курдюмов Александр Борисович, Луговой Андрей Константинович, Кошелев Владимир Алексеевич, Умаров Джамбулат Вахидович, Каргинов Сергей Генрихович", - сообщили в пресс-службе по итогу заседания высшего совета партии. Заместителем руководителя высшего совета стал Островский, а секретарем - глава аппарата фракции ЛДПР в ГД Максим Зайцев, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231226/rossiya-1918108334.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, лдпр, андрей луговой, владимир кошелев, алексей островский, леонид слуцкий (политик)