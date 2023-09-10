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Явка на выборах главы Смоленской области превысила 30 процентов

Явка на выборах главы Смоленской области превысила 30 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах главы Смоленской области превысила 30 процентов

Явка избирателей на досрочных выборах главы Смоленской области к 15.00 третьего дня голосования составила 30,15%, что уже выше общей явки на прошлых... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:32

2023-09-10T16:32

2023-09-10T16:55

политика

смоленская область

россия

михаил коваль

василий анохин

андрей максимов (писатель)

единая россия

лдпр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах главы Смоленской области к 15.00 третьего дня голосования составила 30,15%, что уже выше общей явки на прошлых губернаторских выборах. В Смоленской области 8-10 сентября проходит голосование на досрочных выборах губернатора региона. На пост претендуют четыре кандидата: врио губернатора Василий Анохин ("Единая Россия"), Михаил Ковалев (ЛДПР), Андрей Максимов (КПРФ), Роман Шклавец ("Коммунисты России"). Также в течение трех дней жители региона выбирают депутатов облдумы. "Явка избирателей на 15.00: по досрочным выборам губернатора Смоленской области - 30,15%, по выборам депутатов Смоленской областной думы седьмого созыва - 30,15%. На данный момент в целом по Смоленской области проголосовало более 220 тысяч избирателей. В областном центре - более 66 тысяч человек", - сообщает облизбирком в своем телеграм-канале. На однодневных выборах губернатора Смоленской области в 2020 году итоговая явка составила почти 29,7%. В конце марта губернатор Смоленской области Алексей Островский подал в отставку по собственному желанию, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Василия Анохина.

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политика, смоленская область, россия, михаил коваль, василий анохин, андрей максимов (писатель), единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии