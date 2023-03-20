https://ria.ru/20230320/ostrovskiy-1859221685.html

Экс-глава Смоленской области рассказал о новом месте работы

Экс-глава Смоленской области рассказал о новом месте работы - РИА Новости, 20.03.2023

Экс-глава Смоленской области рассказал о новом месте работы

Экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что ему предстоит новый период работы – в федеральных структурах в Москве, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:48

2023-03-20T16:48

2023-03-20T17:13

политика

смоленская область

россия

алексей островский

василий анохин

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БРЯНСК, 20 мар – РИА Новости. Экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что ему предстоит новый период работы – в федеральных структурах в Москве, сообщила пресс-служба администрации региона.Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о назначении Василия Анохина врио губернатора Смоленской области, Островский подал в отставку по собственному желанию. Представление Анохина состоялось в понедельник."Благодарен главе государства Владимиру Владимировичу Путину за то, что поддержал мою просьбу о добровольном сложении полномочий. У каждого человека в жизни бывают разные периоды. Свой период работы и жизни на Смоленщине я прошел. Теперь предстоит новый период работы – в федеральных структурах в Москве", - отметил Островский в ходе представления Анохина.Он добавил, что Анохин длительное время работал под его руководством. В частности, именно им начиналась работа по снижению размера государственного долга области со 113% от собственных доходов до сегодняшних 45%, добавил Островский.

https://ria.ru/20230317/anokhin-1858731055.html

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Кирилл Волков

политика, смоленская область, россия, алексей островский, василий анохин