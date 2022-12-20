https://ria.ru/20221220/podderzhka-1840087285.html
Островский: Смоленская область всесторонне поддерживает участников СВО
Островский: Смоленская область всесторонне поддерживает участников СВО - РИА Новости, 20.12.2022
Островский: Смоленская область всесторонне поддерживает участников СВО
В Смоленской области оказывает всю необходимую поддержку мобилизованным, добровольцам и их семьям, сообщил на ежегодной итоговой пресс-конференции губернатор... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:26
2022-12-20T18:26
2022-12-20T18:26
смоленская область
алексей островский
жилье
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В Смоленской области оказывает всю необходимую поддержку мобилизованным, добровольцам и их семьям, сообщил на ежегодной итоговой пресс-конференции губернатор Алексей Островский.По его словам, решения о поддержке смолян, призванных в рамках частичной мобилизации, а также добровольцев и членов семей военнослужащих, в области принимали и корректировали оперативно."Сначала мы приняли решение о выделении единовременно ста тысяч рублей тем смолянам, кто был призван в рамках частичной мобилизации. Впоследствии, посчитав, что те, кто сам, не дожидаясь повесток, добровольно пошел в военные комиссариаты области и изъявил желание о прохождении службы в зоне СВО, несправедливо ущемлены, мы приравняли их к частично мобилизованным и выделили также по сто тысяч рублей единовременно", - рассказал Островский.По его словам, многие решения были приняты и в пользу членов семей мобилизованных."Это поддержка в вопросах газификации, в вопросе устройства детей во внеочередном порядке в детские сады, и оплата горячего питания, и возможность санаторно-курортного обслуживания для детей в возрасте от 2 до 16 лет, и многое другое", - добавил губернатор.Он также рассказал о работе по заявлениям о неправомерном призыве."Как председатель призывной комиссии, я на регулярной основе провожу ее заседания. Ближайшее проведу сегодня. Всего за этот период мы рассмотрели 287 заявлений. По 194 заявлениям приняли решение о том, что муниципальные комиссии были неправы, принимая решение о призыве. По разным причинам: состояние здоровья, наличие пожилых родителей при единственном ребенке, многодетные семьи. По этим заявлениям мы решение отменили", - пояснил Островский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей островский, жилье
Смоленская область, Алексей Островский, Жилье
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В Смоленской области оказывает всю необходимую поддержку мобилизованным, добровольцам и их семьям, сообщил на ежегодной итоговой пресс-конференции губернатор Алексей Островский.
По его словам, решения о поддержке смолян, призванных в рамках частичной мобилизации, а также добровольцев и членов семей военнослужащих, в области принимали и корректировали оперативно.
"Сначала мы приняли решение о выделении единовременно ста тысяч рублей тем смолянам, кто был призван в рамках частичной мобилизации. Впоследствии, посчитав, что те, кто сам, не дожидаясь повесток, добровольно пошел в военные комиссариаты области и изъявил желание о прохождении службы в зоне СВО, несправедливо ущемлены, мы приравняли их к частично мобилизованным и выделили также по сто тысяч рублей единовременно", - рассказал Островский
.
По его словам, многие решения были приняты и в пользу членов семей мобилизованных.
"Это поддержка в вопросах газификации, в вопросе устройства детей во внеочередном порядке в детские сады, и оплата горячего питания, и возможность санаторно-курортного обслуживания для детей в возрасте от 2 до 16 лет, и многое другое", - добавил губернатор.
Он также рассказал о работе по заявлениям о неправомерном призыве.
"Как председатель призывной комиссии, я на регулярной основе провожу ее заседания. Ближайшее проведу сегодня. Всего за этот период мы рассмотрели 287 заявлений. По 194 заявлениям приняли решение о том, что муниципальные комиссии были неправы, принимая решение о призыве. По разным причинам: состояние здоровья, наличие пожилых родителей при единственном ребенке, многодетные семьи. По этим заявлениям мы решение отменили", - пояснил Островский.