https://ria.ru/20221220/gazifikatsiya-1840099806.html
Островский: газификация Смоленской области идет по плану
Островский: газификация Смоленской области идет по плану - РИА Новости, 20.12.2022
Островский: газификация Смоленской области идет по плану
Газификация Смоленской области идет согласно намеченным срокам и договоренностям; она крайне важна как для создания комфортных условий проживания в регионе, так РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:07
2022-12-20T19:07
2022-12-20T19:07
смоленская область
алексей островский
алексей миллер
угранский район
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Газификация Смоленской области идет согласно намеченным срокам и договоренностям; она крайне важна как для создания комфортных условий проживания в регионе, так и для развития инвестиционной базы, заявил на ежегодной итоговой пресс-конференции губернатор Алексей Островский."Мы длительное время совместно с "Газпромом" занимаемся газификацией области. Я благодарен Алексею Миллеру за поддержку региона, и всем участникам процесса за активное взаимодействие с администрацией области, с районами. В этом году ничто на планы газификации не повлияло, а мы говорим о Вележском и Угранском районах. В текущем году мы подвели магистральный газопровод до Вележа и в следующем, а также в 2024 году, в рамках двух этапов работы будем заниматься разводкой от магистральной трубы по улицам Вележа и подключением. Поскольку эта работа масштабная, объемная, требующая значительных затрат, сил и участия, полное подключение домов в Вележе потребует двухлетнего периода", - рассказал Островский.Он добавил, что в основном по графику проходят реконструкция и строительство газораспределительных станций."У одной есть небольшая сдвижка по вводу в эксплуатацию – остальные будут построены и обновлены в заданные сроки. Это позволит больше объема газа проводить на территорию области, подключать все больше инвесторов, более мощные предприятия, а потому данная работа крайне важна как для жителей региона, для их качества жизни и комфорта, так и для развития инвестиционной базы", - подытожил губернатор.
https://ria.ru/20221220/ostrovskiy-1840089322.html
угранский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей островский, алексей миллер, угранский район
Смоленская область, Алексей Островский, Алексей Миллер, Угранский район
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Газификация Смоленской области идет согласно намеченным срокам и договоренностям; она крайне важна как для создания комфортных условий проживания в регионе, так и для развития инвестиционной базы, заявил на ежегодной итоговой пресс-конференции губернатор Алексей Островский.
"Мы длительное время совместно с "Газпромом
" занимаемся газификацией области. Я благодарен Алексею Миллеру
за поддержку региона, и всем участникам процесса за активное взаимодействие с администрацией области, с районами. В этом году ничто на планы газификации не повлияло, а мы говорим о Вележском и Угранском районах
. В текущем году мы подвели магистральный газопровод до Вележа и в следующем, а также в 2024 году, в рамках двух этапов работы будем заниматься разводкой от магистральной трубы по улицам Вележа и подключением. Поскольку эта работа масштабная, объемная, требующая значительных затрат, сил и участия, полное подключение домов в Вележе потребует двухлетнего периода", - рассказал Островский.
Он добавил, что в основном по графику проходят реконструкция и строительство газораспределительных станций.
"У одной есть небольшая сдвижка по вводу в эксплуатацию – остальные будут построены и обновлены в заданные сроки. Это позволит больше объема газа проводить на территорию области, подключать все больше инвесторов, более мощные предприятия, а потому данная работа крайне важна как для жителей региона, для их качества жизни и комфорта, так и для развития инвестиционной базы", - подытожил губернатор.