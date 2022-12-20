https://ria.ru/20221220/zhile-1840086140.html

Смоленские власти помогут с жильем молодым врачам

Смоленские власти помогут с жильем молодым врачам - РИА Новости, 20.12.2022

Смоленские власти помогут с жильем молодым врачам

Власти Смоленской области помогут с жильем 15 медицинским работникам, заканчивающим профильные учебные заведения в 2023 году и планирующим приехать работать в... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:24

2022-12-20T18:24

2022-12-20T18:24

смоленская область

алексей островский

вяземский

жилье

врачи

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СМОЛЕНСК, 20 дек – РИА Новости. Власти Смоленской области помогут с жильем 15 медицинским работникам, заканчивающим профильные учебные заведения в 2023 году и планирующим приехать работать в центральные районные больницы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, в настоящее время в муниципалитетах проводится анализ имеющих на рынке жилья благоустроенных однокомнатных и двухкомнатных квартир."На приобретение служебных жилых помещений для медицинских работников областных государственных учреждений здравоохранения запланировано 15 миллионов рублей. Мы проработали конкретные больницы и конкретные кадровые позиции, на которые ожидаем врачей в рамках целевого набора в конкретные даты. Например, для Рославльской ЦРБ мы ждем трех новых врачей", – пояснила заместитель главы региона Виктория Макарова, слова которой приводит пресс-служба.Она добавила, что молодые специалисты узких специальностей появятся в Рославльской, Сафоновской, Вяземской, Гагаринской, Ярцевской и Дорогобужскй ЦРБ.Губернатор Смоленской области Алексей Островский отметил, что покупка жилья послужит мотивацией для медиков ехать работать в районные больницы. Кроме того, важно, чтобы приобретаемые квартиры были с ремонтом, в хороших домах и по возможности находились недалеко от больниц."Необходимо, чтобы со следующего года жители области, проживающие в муниципальных образованиях, почувствовали качественные изменения, чтобы в районы начали приглашать узких специалистов для оказания медицинской помощи. Мы предусмотрели на эти цели средства в бюджете области на 2023 год, и по ходу реализации, возможно, дополнительно профинансируем данную профильную областную программу", – сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20221220/byudzhet-1840022606.html

вяземский

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей островский, вяземский, жилье, врачи