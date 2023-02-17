https://ria.ru/20230217/muzey-1852791615.html

Власти проверят смоленских чиновников, лишивших "Хмелиту" охранного статуса

Власти проверят смоленских чиновников, лишивших "Хмелиту" охранного статуса - РИА Новости, 17.02.2023

Власти проверят смоленских чиновников, лишивших "Хмелиту" охранного статуса

Проверка организована в отношении чиновников, готовивших документы об отмене статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) у музея-заповедника "Хмелита"... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T21:33

2023-02-17T21:33

2023-02-17T23:57

смоленская область

общество

смоленская область

вяземский район

россия

алексей островский

александр грибоедов

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БРЯНСК, 17 фев – РИА Новости. Проверка организована в отношении чиновников, готовивших документы об отмене статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) у музея-заповедника "Хмелита" в Смоленской области, сообщил губернатор области Алексей Островский в ходе встречи с заместителем генерального прокурора РФ Юрием Пономаревым.По информации областной администрации, рабочая встреча главы региона с заместителем генпрокурора состоялась в Смоленске в пятницу, были обсуждены наиболее важные для жителей Смоленской области социальные вопросы. В том числе речь зашла об изменении природоохранного статуса территории музея-заповедника "Хмелита".История о лишении музея-заповедника "Хмелита" статуса особо охраняемой территории ранее получила широкий резонанс. Музей-заповедник, связанный с именем Александра Грибоедова, был открыт в 1990 году в Вяземском районе Смоленской области на площади более 24 тысяч гектаров. В декабре прошлого года музей-заповедник утратил статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), в связи с чем жители региона стали опасаться начала строительства на этих землях коттеджного поселка и разработки карьеров. Проверку на предмет правомерности признания утратившим силу статуса ООПТ начала прокуратура региона и СУСК."Губернатор пояснил, что лично выезжал в Вяземский район области, где встречался с общественностью и представителями Андрейковского сельского поселения, находящегося на территории заповедника. По результатам принято решение о возвращении статуса особо охраняемой территории. В отношении сотрудников областной администрации, осуществлявших подготовку документов об отмене статуса, назначена проверка", - говорится в сообщении ведомства.Как уточнили в администрации, речь идет о внутренней проверке администрации Смоленской области.Также Островский заверил Пономарева, что острота проблемы снята, а жители региона проинформированы о решении.

https://ria.ru/20230216/kolokoltsev-1852464692.html

https://ria.ru/20230130/chinovniki-1848455088.html

смоленская область

вяземский район

россия

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общество, смоленская область, вяземский район, россия, алексей островский, александр грибоедов