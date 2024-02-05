https://ria.ru/20240205/mid-1925499601.html
Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД
Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД - РИА Новости, 05.02.2024
Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Островского на должность генерального директора МИД России, данный документ размещен на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:16
2024-02-05T15:16
2024-02-05T15:16
политика
россия
алексей островский
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Островского на должность генерального директора МИД России, данный документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте документа. Как отмечается, соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20231207/koreya-1914351020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, алексей островский, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Алексей Островский, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД
Путин подписал указ о назначении Алексея Островского гендиректором МИД