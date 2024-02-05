https://ria.ru/20240205/mid-1925499601.html

Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД

Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД - РИА Новости, 05.02.2024

Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Островского на должность генерального директора МИД России, данный документ размещен на... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:16

2024-02-05T15:16

2024-02-05T15:16

политика

россия

алексей островский

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Островского на должность генерального директора МИД России, данный документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте документа. Как отмечается, соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20231207/koreya-1914351020.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, алексей островский, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)