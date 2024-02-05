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Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД - РИА Новости, 05.02.2024
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15:16 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/mid-1925499601.html
Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД
Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД - РИА Новости, 05.02.2024
Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Островского на должность генерального директора МИД России, данный документ размещен на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:16
2024-02-05T15:16
политика
россия
алексей островский
владимир путин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Островского на должность генерального директора МИД России, данный документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте документа. Как отмечается, соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.
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политика, россия, алексей островский, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Алексей Островский, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД

Путин подписал указ о назначении Алексея Островского гендиректором МИД

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Островского на должность генерального директора МИД России, данный документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Как отмечается, соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.
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ПолитикаРоссияАлексей ОстровскийВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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