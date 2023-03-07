https://ria.ru/20230307/tarpischev-1856086492.html

Биография Шамиля Тарпищева

Биография Шамиля Тарпищева - РИА Новости, 07.03.2023

Биография Шамиля Тарпищева

Заслуженный тренер СССР и России, президент Федерации тенниса России Шамиль Анвярович Тарпищев родился 7 марта 1948 года в Москве. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T02:05

2023-03-07T02:05

2023-03-07T02:05

справки

шамиль тарпищев

борис ельцин

россия

ссср

спорт

москва

цска

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589679410_0:104:2709:1628_1920x0_80_0_0_c02f1ed6fcdb86a9da152ff547b55498.jpg

Заслуженный тренер СССР и России, президент Федерации тенниса России Шамиль Анвярович Тарпищев родился 7 марта 1948 года в Москве.С детства активно занимался спортом, играл в футбол и хоккей с мячом. В 1956 году, после полученной на футбольной тренировке травмы, пришел в большой теннис.После окончания средней школы Шамиль Тарпищев поступил на биологический факультет МГУ, однако вскоре забрал документы и поступил в Государственный центральный институт физической культуры (ныне – Российский университет спорта "ГЦОЛИФК"). В 1962-1970 годах выступал за добровольное спортивное общество (ДСО) "Труд".В 1970-1974 годах проходил службу в Центральном спортивном клубе армии (ЦСКА).В 1967 году одержал первую крупную победу, выиграв Международный турнир в Сочи в парном разряде. В 1968 году стал победителем турнира в Сочи в одиночном и смешанном разряде. В 1972-1973 годах – победитель трех турниров сильнейших теннисистов СССР.В период с 1970 по 1973 годы Тарпищев трижды входил в десятку сильнейших теннисистов СССР. В 1972 году занял четвертое место в союзном рейтинге – лучшее в своей спортивной карьере. Всего за свою спортивную карьеру спортсмен одержал победы на 10 международных турнирах. В 1974 году Шамиль Тарпищев перешел на тренерскую работу, став сначала старшим тренером МГС ДСО "Динамо", а затем и сборной страны. Капитан сборных команд СССР (1974-1991), СНГ (1992) и России (с 1997) на Кубке Дэвиса.С 1974 по 1983 годы советские теннисисты под руководством Тарпищева завоевали 26 золотых медалей на чемпионатах Европы, прошли в финал турнира Королевский Кубок (1981) и полуфиналы турниров Кубок Дэвиса (1974, 1976) и Кубок Федерации (1978, 1979). Под его руководством российские теннисисты трижды становились победителями Кубка Дэвиса (2002, 2006, 2021). Шамиль Тарпищев стал пятым капитаном в истории, которому удалось выиграть Кубок Дэвиса не менее трех раз. В 2021 году сборная России впервые в истории выиграла командный турнир ATP Cup.В 1997-2014 годах также был капитаном женской сборной России. В течение этого периода российские теннисистки четыре раза выигрывали Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008). В 1990-х годах был тренером первого президента России Бориса Ельцина, который увлекался теннисом. В 1992-1994 годах был советником президента Российской Федерации по физической культуре и спорту.В 1993-1997 годах – председатель Координационного комитета по физической культуре и спорту при президенте РФ.В 1994-1996 годах – председатель Государственного комитета Российской Федерации по физкультуре и туризму.С 1997 по 2000 год Тарпищев занимал пост советника мэра Москвы по спорту.С 1999 года Тарпищев занимает пост президента Всероссийской теннисной ассоциации (с 2002 года – Общероссийская общественная организация "Федерация тенниса России", ФТР). В 2020 году был переизбран на новый 4-летний срок. Член Совета при Президенте России по физической культуре и спорту.Член Исполнительного комитета Олимпийского комитета России (1994) и Международного олимпийского комитета (1994). Председатель совета директоров международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Профессор кафедры теории и методики тенниса и бадминтона Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань).Почетный профессор Московской международной высшей школы бизнеса "МИРБИС" и Национальной спортивной академии Болгарии. Автор книг "Корт зовет" (1988), "Теннис. Первые шаги" (1990), "Азбука тенниса" (1999), "Самый длинный матч" (1999), "Матч продолжается" (2006), "Первый сет" (2008), "Стресс рождает чемпионов. Загадки спортивной психологии" (2022) и др. Шамиль Тарпищев отмечен целым рядом наград и почетных спортивных званий. В 1966 году он стал мастером спорта по теннису. В 1981 году получил звание заслуженного тренера РСФСР, а в 1985 году стал заслуженным тренером СССР.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2008), III (2018) и II (2022) степеней; орденами Почета (1994) и Дружбы (2017).Отмечен Почетной грамотой президента Российской Федерации (2010).Имеет Благодарности президента РФ (1995, 1996, 2007). В 2011 году Шамиль Тарпищев получил награду Golden Achievement, присуждаемую Международным теннисным залом славы и Международной федерацией тенниса (ITF) за значительный вклад в развитие тенниса. Почетный гражданин Казани (2018).Именем Шамиля Тарпищева названы академия тенниса в Казани, детская международная академия тенниса в Москве и белгородская академия тенниса. У Шамиля Тарпищева двое взрослых сыновей, мастера спорта по теннису.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ссср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, шамиль тарпищев, борис ельцин, россия, ссср, спорт, москва, цска, теннис