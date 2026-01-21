Медведев не задумывался о смене гражданства

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не задумывался о смене российского гражданства, но уважает выбор тех коллег, которые так поступили.
В среду первая ракетка России Медведев вышел в третий круг на Открытом чемпионате Австралии, обыграв француза Кентена Алиса. Следующим соперником 29-летнего россиянина станет 47-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан.
"Я понимаю и уважаю этот выбор на 100%. Смена гражданства - это то, что ты можешь сделать, особенно в спорте. Но лично я никогда об этом не задумывался, потому что считаю, что место рождения имеет значение. Но, повторяю, многие игроки меняют гражданство, и я дружу с ними, это их выбор", - цитирует проживающего в Монте-Карло уроженца Москвы Медведева сайт Australian Open.
В феврале 2025 года президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявлял, что не менее 20 российских теннисистов могут сменить гражданство. После этого спортивное гражданство сменили в том числе Дарья Касаткина (Австралия), Анастасия Потапова (Австрия), а также Полина Кудерметова и Камилла Рахимова (обе - Узбекистан).