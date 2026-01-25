Рейтинг@Mail.ru
У Андреевой был спад из-за перегрузок в прошлом сезоне, рассказал Тарпищев
Теннис
 
13:18 25.01.2026
У Андреевой был спад из-за перегрузок в прошлом сезоне, рассказал Тарпищев
У Андреевой был спад из-за перегрузок в прошлом сезоне, рассказал Тарпищев - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
У Андреевой был спад из-за перегрузок в прошлом сезоне, рассказал Тарпищев
Российская теннисистка Мирра Андреева в прошлом сезоне испытала спад из-за перегрузок, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T13:18:00+03:00
2026-01-25T13:18:00+03:00
теннис
спорт
шамиль тарпищев
федерация тенниса россии (фтр)
женская теннисная ассоциация (wta)
мирра андреева
https://ria.ru/20260123/tennis-2069918208.html
спорт, шамиль тарпищев, федерация тенниса россии (фтр), женская теннисная ассоциация (wta), мирра андреева
Теннис, Спорт, Шамиль Тарпищев, Федерация тенниса России (ФТР), Женская теннисная ассоциация (WTA), Мирра Андреева
У Андреевой был спад из-за перегрузок в прошлом сезоне, рассказал Тарпищев

РИА Новости: Мирра Андреева в прошлом сезоне испытала спад из-за перегрузок

Мирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская теннисистка Мирра Андреева в прошлом сезоне испытала спад из-за перегрузок, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Андреева в настоящее время занимает седьмую строчку мирового рейтинга. 18-летняя россиянка выиграла в карьере четыре турнира Женской теннисной ассоциации.
"У молодых нет проблем до того, как они попадают в десятку. Они играют и наслаждаются. А когда человек входит в десятку, появляется обязаловка, что надо (всех) обыгрывать. Так психология работает, - сказал Тарпищев. - Во второй половине прошлого года у Мирры был спад из-за перегрузок. В теннисе тяжело угадать, как ты будешь играть. Можно ведь играть полтора часа, а можно - пять. И играешь каждый день. Нервная перегрузка явно была, что послужило снижению игры. Но это уже пройденный этап. Сейчас, при хорошем стечении обстоятельств, при хорошей жеребьевке может и выиграть", - сказал Тарпищев.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на Australian Open
23 января, 16:46
 
Теннис
 
