МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что не думала о смене гражданства и не получала каких-либо предложений на этот счет.
В феврале 2025 года президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявлял, что не менее 20 российских теннисистов могут сменить гражданство. После этого спортивное гражданство сменили в том числе Касаткина (Австралия), Анастасия Потапова (Австрия), а также Полина Кудерметова и Камилла Рахимова (обе - Узбекистан).
"Я даже не думала об этом. Слышала, что Даша Касаткина сменила гражданство, еще несколько игроков поменяли. Но на данный момент я намерена играть в прежнем статусе. Я не получала никаких предложений. Отсутствие флага не давит на меня, я просто делаю свое дело на корте, фокусируюсь на том, как стать еще лучше", - приводит слова Андреевой с пресс-конференции YouTube-канал Australian Open.
Андреевой 18 лет, она является седьмой ракеткой мира и чемпионкой пяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года.
