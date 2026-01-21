Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева заявила, что не думала о смене гражданства
Теннис
 
22:22 21.01.2026
Мирра Андреева заявила, что не думала о смене гражданства
Мирра Андреева заявила, что не думала о смене гражданства
Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что не думала о смене гражданства и не получала каких-либо предложений на этот счет.
теннис
австралия
австрия
узбекистан
шамиль тарпищев
полина кудерметова
федерация тенниса россии (фтр)
мирра андреева
Мирра Андреева заявила, что не думала о смене гражданства

Теннисистка Андреева не думала о смене гражданства и не получала предложений

© Фото : Соцсети спортсменкиМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Соцсети спортсменки
Мирра Андреева. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что не думала о смене гражданства и не получала каких-либо предложений на этот счет.
В феврале 2025 года президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявлял, что не менее 20 российских теннисистов могут сменить гражданство. После этого спортивное гражданство сменили в том числе Касаткина (Австралия), Анастасия Потапова (Австрия), а также Полина Кудерметова и Камилла Рахимова (обе - Узбекистан).
"Я даже не думала об этом. Слышала, что Даша Касаткина сменила гражданство, еще несколько игроков поменяли. Но на данный момент я намерена играть в прежнем статусе. Я не получала никаких предложений. Отсутствие флага не давит на меня, я просто делаю свое дело на корте, фокусируюсь на том, как стать еще лучше", - приводит слова Андреевой с пресс-конференции YouTube-канал Australian Open.
Андреевой 18 лет, она является седьмой ракеткой мира и чемпионкой пяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года.
Российская теннисистка Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Потапова и Рахимова высказались после смены спортивного гражданства
8 декабря 2025, 15:10
 
ТеннисАвстралияАвстрияУзбекистанШамиль ТарпищевПолина КудерметоваФедерация тенниса России (ФТР)Мирра АндрееваАнастасия ПотаповаКамилла РахимоваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
