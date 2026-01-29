https://ria.ru/20260129/tarpischev-2070952461.html
Тарпищев назвал Звонареву уникальной спортсменкой
Тарпищев назвал Звонареву уникальной спортсменкой
Россиянка Вера Звонарева является уникальной спортсменкой и примером для всех, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
теннис
спорт
австралия
дубай
шамиль тарпищев
федерация тенниса россии (фтр)
australian open
вера звонарева
Тарпищев назвал Звонареву уникальной спортсменкой и примером для всех
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Россиянка Вера Звонарева является уникальной спортсменкой и примером для всех, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
, бывшая вторая ракетка мира и финалистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, в 41-летнем возрасте дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии
в паре с японкой Эной Сибахарой
"Звонарева - уникум, несмотря на перенесенную операцию, играет, любит теннис, молодец! - сказал Тарпищев
. - Она работает в Дубае
, много тренируется, находится в хорошей форме, я разговаривал с ней перед Australian Open. Она и одиночку играла на недавнем турнире. Профессионально относится к делу и хочет играть. Это очень здорово, пример для всех".
Звонарева в парном разряде способна побеждать на турнирах любого уровня, считает собеседник агентства. "В паре нагрузка не очень большая. А так быстрота передвижения осталась, опыт есть. Так что побеждать на таких крупных турнирах она может", - отметил Тарпищев.
Президент ФТР отметил, что предполагал долгую карьеру Звонаревой. "На нее это похоже было изначально. Даже когда у нее была травма, операция, она по мере возможности тренировалась, рано начала набирать форму. Хотя травма плеча - это серьезная вещь. Не бросала никогда теннис, не уходила и возвращалась, а играла все время", - подчеркнул он.
"И в психологическом плане Вера очень сильна. Помню, когда мы выиграли Кубок Федерации, я рискнул ее поставить в пару, хотя у нее умерла тогда бабушка, и ей было не до этого. Но она сыграла с блеском. Психологически очень стойкая, а в ее возрасте психология очень важна. Если нервная система в порядке, может играть еще сколько угодно", - заключил Тарпищев.