Тарпищев назвал Звонареву уникальной спортсменкой - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Теннис
 
12:16 29.01.2026
Тарпищев назвал Звонареву уникальной спортсменкой
Тарпищев назвал Звонареву уникальной спортсменкой
Россиянка Вера Звонарева является уникальной спортсменкой и примером для всех, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Тарпищев назвал Звонареву уникальной спортсменкой

Тарпищев назвал Звонареву уникальной спортсменкой и примером для всех

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Россиянка Вера Звонарева является уникальной спортсменкой и примером для всех, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Звонарева, бывшая вторая ракетка мира и финалистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, в 41-летнем возрасте дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии в паре с японкой Эной Сибахарой.
Российская теннисистка Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Немаленькая Вера: русская легенда круто бьется на Australian Open в 40+
24 января, 12:00
"Звонарева - уникум, несмотря на перенесенную операцию, играет, любит теннис, молодец! - сказал Тарпищев. - Она работает в Дубае, много тренируется, находится в хорошей форме, я разговаривал с ней перед Australian Open. Она и одиночку играла на недавнем турнире. Профессионально относится к делу и хочет играть. Это очень здорово, пример для всех".
Звонарева в парном разряде способна побеждать на турнирах любого уровня, считает собеседник агентства. "В паре нагрузка не очень большая. А так быстрота передвижения осталась, опыт есть. Так что побеждать на таких крупных турнирах она может", - отметил Тарпищев.
Президент ФТР отметил, что предполагал долгую карьеру Звонаревой. "На нее это похоже было изначально. Даже когда у нее была травма, операция, она по мере возможности тренировалась, рано начала набирать форму. Хотя травма плеча - это серьезная вещь. Не бросала никогда теннис, не уходила и возвращалась, а играла все время", - подчеркнул он.
"И в психологическом плане Вера очень сильна. Помню, когда мы выиграли Кубок Федерации, я рискнул ее поставить в пару, хотя у нее умерла тогда бабушка, и ей было не до этого. Но она сыграла с блеском. Психологически очень стойкая, а в ее возрасте психология очень важна. Если нервная система в порядке, может играть еще сколько угодно", - заключил Тарпищев.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рыбакина победила Швентек и вышла в полуфинал Australian Open
28 января, 07:34
 
ТеннисСпортАвстралияДубайШамиль ТарпищевФедерация тенниса России (ФТР)Australian OpenВера ЗвонареваЭна Сибахара
 
