Тарпищев назвал Звонареву уникальной спортсменкой

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Россиянка Вера Звонарева является уникальной спортсменкой и примером для всех, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Звонарева , бывшая вторая ракетка мира и финалистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, в 41-летнем возрасте дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии в паре с японкой Эной Сибахарой

"Звонарева - уникум, несмотря на перенесенную операцию, играет, любит теннис, молодец! - сказал Тарпищев . - Она работает в Дубае , много тренируется, находится в хорошей форме, я разговаривал с ней перед Australian Open. Она и одиночку играла на недавнем турнире. Профессионально относится к делу и хочет играть. Это очень здорово, пример для всех".

Звонарева в парном разряде способна побеждать на турнирах любого уровня, считает собеседник агентства. "В паре нагрузка не очень большая. А так быстрота передвижения осталась, опыт есть. Так что побеждать на таких крупных турнирах она может", - отметил Тарпищев.

Президент ФТР отметил, что предполагал долгую карьеру Звонаревой. "На нее это похоже было изначально. Даже когда у нее была травма, операция, она по мере возможности тренировалась, рано начала набирать форму. Хотя травма плеча - это серьезная вещь. Не бросала никогда теннис, не уходила и возвращалась, а играла все время", - подчеркнул он.