Теннис
 
07:34 01.01.2026
Теннисист Сарксян сменил спортивное гражданство с российского на армянское
Российский теннисист Даниил Сарксян будет представлять Армению, следует из информации на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). РИА Новости, 01.01.2026
теннис
федерация тенниса россии (фтр)
шамиль тарпищев
полина кудерметова
армения
австралия
атр
спорт
федерация тенниса россии (фтр), шамиль тарпищев, полина кудерметова, армения, австралия, атр, спорт
Теннис, Федерация тенниса России (ФТР), Шамиль Тарпищев, Полина Кудерметова, Армения, Австралия, АТР, Спорт
Теннис. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Сарксян будет представлять Армению, следует из информации на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
У 19-летнего россиянина ни одного матча на уровне АТР, он является 919-й ракеткой мира.
В феврале 2025 года президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявлял, что не менее 20 российских теннисистов могут сменить гражданство. По состоянию на конец года спортивное гражданство сменили Дарья Касаткина (Австралия), Анастасия Потапова (Австрия), а также Полина Кудерметова и Камилла Рахимова (обе - Узбекистан).
ТеннисФедерация тенниса России (ФТР)Шамиль ТарпищевПолина КудерметоваАрменияАвстралияАТРСпорт
 
 
