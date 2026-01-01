https://ria.ru/20260101/tennis-2065910930.html
Теннисист Сарксян сменил спортивное гражданство с российского на армянское
Теннисист Сарксян сменил спортивное гражданство с российского на армянское
Российский теннисист Даниил Сарксян будет представлять Армению, следует из информации на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). РИА Новости, 01.01.2026
