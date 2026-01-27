https://ria.ru/20260127/tarpischev-2070469401.html
Тарпищев рассказал о помощи российским спортсменам на Олимпиаде
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев рассказал РИА Новости, что на Олимпиаде-2026 будет пытаться помочь российским спортсменам. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
