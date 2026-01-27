Рейтинг@Mail.ru
09:03 27.01.2026
Тарпищев рассказал о помощи российским спортсменам на Олимпиаде
Тарпищев рассказал о помощи российским спортсменам на Олимпиаде
спорт, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, шамиль тарпищев, аделия петросян, савелий коростелев
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Шамиль Тарпищев, Аделия Петросян, Савелий Коростелев
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев рассказал РИА Новости, что на Олимпиаде-2026 будет пытаться помочь российским спортсменам.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. На данный момент девять российских спортсменов получили приглашения от МОК и подтвердили свое участие: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.
«
"Вылетаю 1 февраля на Олимпиаду. Буду пытаться помочь нашим спортсменам. Буду на всех наших мероприятиях. Плюс, конечно, есть МОКовские вопросы. Об этом пока рано говорить. Но работы непочатый край", - сказал Тарпищев.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Петраков рассказал, что нужно российским саночникам для отбора на ОИ
27 ноября 2025, 14:41
 
