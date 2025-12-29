Рейтинг@Mail.ru
Тарпищев отметил успехи Вероники Кудерметовой в уходящем году
Теннис
 
11:51 29.12.2025 (обновлено: 12:25 29.12.2025)
Тарпищев отметил успехи Вероники Кудерметовой в уходящем году
Тарпищев отметил успехи Вероники Кудерметовой в уходящем году
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, подводя итоги 2025 года в теннисе, отметил успехи Вероники Кудерметовой на крупных турнирах в парном...
Тарпищев отметил успехи Вероники Кудерметовой в уходящем году

Тарпищев отметил успехи Кудерметовой в 2025 году

© Пресс-служба WTAВероника Кудерметова
Вероника Кудерметова
© Пресс-служба WTA
Вероника Кудерметова. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, подводя итоги 2025 года в теннисе, отметил успехи Вероники Кудерметовой на крупных турнирах в парном разряде.
"В теннисе у нас все более-менее благополучно, молодежь растет. Веронику Кудерметову надо похвалить - она выиграла Уимблдон и итоговый турнир в парном разряде. Наши теннисисты принимали участие в турнирах в 102 странах мира и в 69 из них выиграли", - сказал Тарпищев РИА Новости.
Кудерметовой 28 лет. Она занимает 30-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В парном рейтинге россиянка располагается на шестой строчке.
Журова рассказала, что Кудерметовой даст смена спортивного гражданства
Журова рассказала, что Кудерметовой даст смена спортивного гражданства
15 декабря, 11:15
 
Теннис
 
