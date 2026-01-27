Рейтинг@Mail.ru
"Кризис прошел": Тарпищев высказался об уровне россиян на фоне Алькараса
Теннис
 
15:47 27.01.2026 (обновлено: 16:10 27.01.2026)
"Кризис прошел": Тарпищев высказался об уровне россиян на фоне Алькараса
Кризис у российских теннисистов прошел, но итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас остаются беспрекословными лидерами, сказал РИА Новости президент... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Тарпищев: кризис у россиян прошел, но Синнер и Алькарас остаются лидерами

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Кризис у российских теннисистов прошел, но итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас остаются беспрекословными лидерами, сказал РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли в четвертом круге Australian Open американцу Лернеру Тьену и Элине Свитолиной соответственно. Андрей Рублев и Карен Хачанов вылетели на стадии третьего круга, уступив аргентинцу Франсиско Черундоло и итальянцу Лучано Дардери.
«
"Прошлый год был не очень хороший. Многие поменяли тренеров. Хачанов только оправился от травмы. Рублев взял Сафина. Там еще идет перестройка, которая не до конца завершена. Я думаю, кризис у наших мужчин прошел. Но в мужском теннисе есть два беспрекословных лидера - Синнер и Алькарас. Но у наших этот год явно лучше, чем предыдущий", - сказал Тарпищев.
Перед участием в Australian Open Медведев выиграл турнир в Брисбене, а Андреева - в Аделаиде.
Плейбой вернулся! Как самый брутальный русский взорвал Australian Open
26 января, 19:55
 
Теннис
 
