Футбол
 
14:09 10.12.2025
Тарпищев рассказал, кто должен возглавить "Спартак"
Новости
Тарпищев выступил за назначение россиянина на пост главного тренера ФК "Спартак"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, который является болельщиком московского "Спартака", в разговоре с РИА Новости выступил за назначение россиянина на пост наставника "красно-белых".
"Спартак" объявил об уходе серба Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Серб возглавлял команду с начала сезона-2024/25, в мае клуб продлил контракт со специалистом на один сезон. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера "красно-белых" стал Вадим Романов, входивший в штаб специалиста.
"Трудно рассуждать, останется Романов, или нет. Сложность в том, что если кого-то брать, тот будет покупать игроков под свой стиль, а этого надо избежать, потому что состав у "Спартака" неплохой. У Романова может получиться", - сказал Тарпищев.
Также собеседник агентства поделился мнением о возможном возвращении в "Спартак" бывших футболистов Дмитрия Аленичева или Андрея Тихонова на пост главного тренера. "Можно их Романову привлекать, это вопрос штаба. Я всю жизнь был за российских тренеров. Иностранцы - не панацея для России", - подчеркнул он.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 11 очков.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ узнали, где будет работать Станкович после увольнения из "Спартака"
9 декабря, 19:29
 
ФутболШамиль ТарпищевДмитрий АленичевАндрей ТихоновСпартак МоскваКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
