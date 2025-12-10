Тарпищев рассказал, кто должен возглавить "Спартак"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, который является болельщиком московского "Спартака", в разговоре с РИА Новости выступил за назначение россиянина на пост наставника "красно-белых".
"Спартак" объявил об уходе серба Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Серб возглавлял команду с начала сезона-2024/25, в мае клуб продлил контракт со специалистом на один сезон. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера "красно-белых" стал Вадим Романов, входивший в штаб специалиста.
"Трудно рассуждать, останется Романов, или нет. Сложность в том, что если кого-то брать, тот будет покупать игроков под свой стиль, а этого надо избежать, потому что состав у "Спартака" неплохой. У Романова может получиться", - сказал Тарпищев.
Также собеседник агентства поделился мнением о возможном возвращении в "Спартак" бывших футболистов Дмитрия Аленичева или Андрея Тихонова на пост главного тренера. "Можно их Романову привлекать, это вопрос штаба. Я всю жизнь был за российских тренеров. Иностранцы - не панацея для России", - подчеркнул он.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 11 очков.