Тарпищев сомневается в скором возвращении юниоров в командные турниры

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что сомневается в скором возвращении российских юниорских теннисных сборных в международные командные турниры в полноценном статусе, несмотря на соответствующие рекомендации исполкома МОК.

В четверг олимпийский саммит одобрил рекомендацию исполкома МОК допустить без ограничений и с национальной символикой юниоров из России Белоруссии до всех индивидуальных и командных турниров.

« "Команды, я думаю, вернутся не скоро, - сказал Тарпищев , отвечая на вопрос о том, когда российские теннисные сборные смогут участвовать в юниорских командных турнирах. - С АТР (Ассоциацией теннисистов-профессионалов) и WTA (Женской теннисной ассоциацией) вопросы решаются, а с международной федерацией процесс идет сложнее, хотя мы на связи, несмотря на приостановку полномочий нашей федерации. МОК хоть и выпускает рекомендации, но дальше все отдано на откуп международным федерациям. А там все зависит от конкретных людей".

Президент ФТР назвал проблемой снижение количества российских представителей в международных спортивных организациях. "Факт в том, что мы потеряли представительство в международных федерациях. У нас было до пандемии 52 представителя, сейчас их два", - констатировал Тарпищев.