14.12.2025
Теннис
 
09:54 14.12.2025 (обновлено: 11:46 14.12.2025)
Тарпищев сомневается в скором возвращении юниоров в командные турниры
Тарпищев сомневается в скором возвращении юниоров в командные турниры - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Тарпищев сомневается в скором возвращении юниоров в командные турниры
Президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что сомневается в скором... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Тарпищев сомневается в скором возвращении юниоров в командные турниры

Тарпищев считает, что российские теннисисты нескоро вернутся в командные турниры

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что сомневается в скором возвращении российских юниорских теннисных сборных в международные командные турниры в полноценном статусе, несмотря на соответствующие рекомендации исполкома МОК.
В четверг олимпийский саммит одобрил рекомендацию исполкома МОК допустить без ограничений и с национальной символикой юниоров из России и Белоруссии до всех индивидуальных и командных турниров.
«
"Команды, я думаю, вернутся не скоро, - сказал Тарпищев, отвечая на вопрос о том, когда российские теннисные сборные смогут участвовать в юниорских командных турнирах. - С АТР (Ассоциацией теннисистов-профессионалов) и WTA (Женской теннисной ассоциацией) вопросы решаются, а с международной федерацией процесс идет сложнее, хотя мы на связи, несмотря на приостановку полномочий нашей федерации. МОК хоть и выпускает рекомендации, но дальше все отдано на откуп международным федерациям. А там все зависит от конкретных людей".
Президент ФТР назвал проблемой снижение количества российских представителей в международных спортивных организациях. "Факт в том, что мы потеряли представительство в международных федерациях. У нас было до пандемии 52 представителя, сейчас их два", - констатировал Тарпищев.
Российские теннисисты с 2022 года отстранены от участия в командных турнирах, но могут выступать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе.
Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Тарпищев уверен, что россияне скоро смогут выступать под своим флагом
28 ноября, 13:27
28 ноября, 13:27
 
