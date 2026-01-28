Рейтинг@Mail.ru
Тарпищев предположил, что помешало Мирре Андреевой на Australian Open
Теннис
 
15:03 28.01.2026
Тарпищев предположил, что помешало Мирре Андреевой на Australian Open
Рано ждать побед на турнирах Большого шлема от российской теннисистки Мирры Андреевой, пресс давит на ее нервную систему, заявил РИА Новости президент Федерации РИА Новости Спорт, 28.01.2026
australian open
Тарпищев предположил, что помешало Мирре Андреевой на Australian Open

Тарпищев: Мирре Андреевой на Australian Open помешали нервы

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Рано ждать побед на турнирах Большого шлема от российской теннисистки Мирры Андреевой, пресс давит на ее нервную систему, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Андреева 25 января вылетела в 1/8 финала Australian Open, уступив украинке Элине Свитолиной со счетом 2:6, 4:6. Перед Australian Open она выиграла турнир категории WTA 500 в Аделаиде.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
25 января 2026 • начало в 13:10
Завершен
Элина Свитолина
2 : 06:26:4
Мирра Андреева
Календарь Турнирная таблица История встреч
"От Мирры рано еще ждать побед. При хорошем стечении обстоятельств она может выигрывать Шлемы и сейчас. Но работы еще очень много. Пока нормально. Она выиграла первый турнир. На АО тоже сыграла хорошо и в последнем матче хорошо смотрелась, немножко тактически только неправильно сыграла, это больше вопрос к тренеру. Но здесь пресс, который давит на нервную систему", - сказал Тарпищев.
Андреевой 18 лет. Она занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open
28 января, 13:56
 
