Тарпищев предположил, что помешало Мирре Андреевой на Australian Open
Тарпищев предположил, что помешало Мирре Андреевой на Australian Open
Тарпищев предположил, что помешало Мирре Андреевой на Australian Open
Рано ждать побед на турнирах Большого шлема от российской теннисистки Мирры Андреевой, пресс давит на ее нервную систему, заявил РИА Новости президент Федерации РИА Новости Спорт, 28.01.2026
