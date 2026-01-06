Кудерметова рассказала, что мечтает об олимпийской медали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала РИА Новости, что очень хочет принять участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе и завоевать там медаль.
В 2024 году президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Международный олимпийский комитет разрешил Кудерметовой выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, но французские власти не дали ей визу, поэтому она не смогла принять участие в Играх-2024.
«
"Да, конечно, это моя цель. Хочется иметь в своем багаже олимпийскую медаль. В прошлый раз меня просто не допустили по политическим соображениям, и никто не захотел помогать - я имею в виду не с нашей стороны, а из-за рубежа. На следующей Олимпиаде, конечно, хочется участвовать и выиграть медаль", - сказала Кудерметова.
Кудерметовой 28 лет. Она занимает 30-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В парном рейтинге россиянка располагается на шестой строчке.
Тарпищев объяснил смену спортивного гражданства теннисистами из России
29 декабря 2025, 12:27