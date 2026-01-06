Кудерметова рассказала, что мечтает об олимпийской медали

«

"Да, конечно, это моя цель. Хочется иметь в своем багаже олимпийскую медаль. В прошлый раз меня просто не допустили по политическим соображениям, и никто не захотел помогать - я имею в виду не с нашей стороны, а из-за рубежа. На следующей Олимпиаде, конечно, хочется участвовать и выиграть медаль", - сказала Кудерметова.