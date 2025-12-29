Тарпищев объяснил смену спортивного гражданства теннисистами из России

"Ясно, что спортсмен прежде всего хочет участвовать в большом обилии соревнований. Осуждать спортсмена можно только, если он не патриот России. А те, кто меняет спортивное гражданство, оставаясь с российским паспортом, просто хотят играть. Уходят те, кто не попадает в состав нашей сборной. На Олимпиаду ясно, кто попадает, практически в полном составе, а остальные просто хотят играть", - сказал Тарпищев.

В начале декабря занимающая 50-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова в объявлении о том, что с 2026 года она будет выступать за сборную Австрии, назвала эту страну своей второй родиной. "То, как она думает насчет родины, конечно же, она не права - двух родин не бывает. Не знаю, как это из нее выскочило", - отметил президент ФТР.