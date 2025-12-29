https://ria.ru/20251229/grazhdanstvo-2065374665.html
Тарпищев объяснил смену спортивного гражданства теннисистами из России
2025-12-29T12:27:00+03:00
2025-12-29T12:27:00+03:00
2025-12-29T12:36:00+03:00
Тарпищев объяснил смену спортивного гражданства теннисистами из России
Тарпищев: меняющие спортивное гражданство теннисисты просто хотят играть
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с РИА Новости заявил, что может понять спортсменов, которые меняют спортивное гражданство, но не отказываются от российского паспорта.
В феврале 2025 года Тарпищев
заявлял, что не менее 20 российских теннисистов могут сменить гражданство. По состоянию на конец года спортивное гражданство сменили Дарья Касаткина (Австралия
), Анастасия Потапова (Австрия
), а также Полина Кудерметова
и Камилла Рахимова (обе - Узбекистан
).
«
"Ясно, что спортсмен прежде всего хочет участвовать в большом обилии соревнований. Осуждать спортсмена можно только, если он не патриот России. А те, кто меняет спортивное гражданство, оставаясь с российским паспортом, просто хотят играть. Уходят те, кто не попадает в состав нашей сборной. На Олимпиаду ясно, кто попадает, практически в полном составе, а остальные просто хотят играть", - сказал Тарпищев.
В начале декабря занимающая 50-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова в объявлении о том, что с 2026 года она будет выступать за сборную Австрии, назвала эту страну своей второй родиной. "То, как она думает насчет родины, конечно же, она не права - двух родин не бывает. Не знаю, как это из нее выскочило", - отметил президент ФТР.