Тарпищев объяснил смену спортивного гражданства теннисистами из России - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Теннис
 
12:27 29.12.2025 (обновлено: 12:36 29.12.2025)
Тарпищев объяснил смену спортивного гражданства теннисистами из России
Тарпищев объяснил смену спортивного гражданства теннисистами из России
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с РИА Новости заявил, что может понять спортсменов, которые меняют спортивное гражданство,... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Тарпищев объяснил смену спортивного гражданства теннисистами из России

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с РИА Новости заявил, что может понять спортсменов, которые меняют спортивное гражданство, но не отказываются от российского паспорта.
В феврале 2025 года Тарпищев заявлял, что не менее 20 российских теннисистов могут сменить гражданство. По состоянию на конец года спортивное гражданство сменили Дарья Касаткина (Австралия), Анастасия Потапова (Австрия), а также Полина Кудерметова и Камилла Рахимова (обе - Узбекистан).
"Ясно, что спортсмен прежде всего хочет участвовать в большом обилии соревнований. Осуждать спортсмена можно только, если он не патриот России. А те, кто меняет спортивное гражданство, оставаясь с российским паспортом, просто хотят играть. Уходят те, кто не попадает в состав нашей сборной. На Олимпиаду ясно, кто попадает, практически в полном составе, а остальные просто хотят играть", - сказал Тарпищев.
В начале декабря занимающая 50-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова в объявлении о том, что с 2026 года она будет выступать за сборную Австрии, назвала эту страну своей второй родиной. "То, как она думает насчет родины, конечно же, она не права - двух родин не бывает. Не знаю, как это из нее выскочило", - отметил президент ФТР.
Российская теннисистка Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Потапова и Рахимова высказались после смены спортивного гражданства
8 декабря, 15:10
 
ТеннисСпортАвстрияАвстралияУзбекистанШамиль ТарпищевПолина КудерметоваФедерация тенниса России (ФТР)
 
