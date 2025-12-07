Рейтинг@Mail.ru
"Оставляйте его главным": Тарпищев объяснил, в чем Романов лучше Станковича - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:59 07.12.2025 (обновлено: 17:16 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/spartak-2060423913.html
"Оставляйте его главным": Тарпищев объяснил, в чем Романов лучше Станковича
"Оставляйте его главным": Тарпищев объяснил, в чем Романов лучше Станковича - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
"Оставляйте его главным": Тарпищев объяснил, в чем Романов лучше Станковича
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T15:59:00+03:00
2025-12-07T17:16:00+03:00
футбол
шамиль тарпищев
спартак москва
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056837655_0:106:2937:1758_1920x0_80_0_0_0ff799ee31bb89601c0f1b4ddae45651.jpg
/20251111/tarpischev-2054340686.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056837655_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_2d04ec55fb9635bd879e5362b7291b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
шамиль тарпищев, спартак москва, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Шамиль Тарпищев, Спартак Москва, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
"Оставляйте его главным": Тарпищев объяснил, в чем Романов лучше Станковича

Тарпищев выступил за российского тренера во главе "Спартака" и поддержал Романов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВадим Романов
Вадим Романов - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов отлично знает футболистов "красно-белых" и способен выстроить цельную игру, подчеркнув, что будет рад его полноценному назначению.
Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" 11 ноября после расторжения контракта с сербом Деяном Станковичем.
«
"Мне понравилась игра "Спартака" с "Локомотивом". Команда выглядела цельно: каждый знал свое место, была хорошая дисциплина на поле. Поэтому не было опасений, что "Спартак" может провалиться по игре, а это раньше нередко случалось у Станковича: первый тайм проваливали, а во втором пытались что-то менять", - сказал Тарпищев.
"Это говорит о том, что Романов очень хорошо знает игроков - и российских, и легионеров. Отсюда и выстраиваются технико-тактические варианты. Поэтому желаю ему удачи. Я вообще сторонник российских тренеров и буду только рад, если он останется главным тренером", - добавил собеседник агентства.
"Спартак" в 18 матчах набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Не знал своих игроков": Тарпищев назвал причину увольнения Станковича
11 ноября, 21:41
 
ФутболШамиль ТарпищевСпартак МоскваЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Барыс
    Сибирь
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Ак Барс
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Крылья Советов
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Болонья
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Ювентус
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Сельта
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала