"Оставляйте его главным": Тарпищев объяснил, в чем Романов лучше Станковича

«

"Мне понравилась игра "Спартака" с "Локомотивом". Команда выглядела цельно: каждый знал свое место, была хорошая дисциплина на поле. Поэтому не было опасений, что "Спартак" может провалиться по игре, а это раньше нередко случалось у Станковича: первый тайм проваливали, а во втором пытались что-то менять", - сказал Тарпищев.