"Оставляйте его главным": Тарпищев объяснил, в чем Романов лучше Станковича
"Оставляйте его главным": Тарпищев объяснил, в чем Романов лучше Станковича - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
"Оставляйте его главным": Тарпищев объяснил, в чем Романов лучше Станковича
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов...
"Оставляйте его главным": Тарпищев объяснил, в чем Романов лучше Станковича
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов отлично знает футболистов "красно-белых" и способен выстроить цельную игру, подчеркнув, что будет рад его полноценному назначению.
Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака
" 11 ноября после расторжения контракта с сербом Деяном Станковичем.
«
"Мне понравилась игра "Спартака" с "Локомотивом". Команда выглядела цельно: каждый знал свое место, была хорошая дисциплина на поле. Поэтому не было опасений, что "Спартак" может провалиться по игре, а это раньше нередко случалось у Станковича: первый тайм проваливали, а во втором пытались что-то менять", - сказал Тарпищев.
"Это говорит о том, что Романов очень хорошо знает игроков - и российских, и легионеров. Отсюда и выстраиваются технико-тактические варианты. Поэтому желаю ему удачи. Я вообще сторонник российских тренеров и буду только рад, если он останется главным тренером", - добавил собеседник агентства.
"Спартак" в 18 матчах набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ
).