Тарпищев уверен, что россияне скоро смогут выступать под своим флагом - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
13:27 28.11.2025
Тарпищев уверен, что россияне скоро смогут выступать под своим флагом
Тарпищев уверен, что россияне скоро смогут выступать под своим флагом
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с РИА Новости выразил уверенность, что в ближайшее время российские спортсмены смогут вернуться к... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025
спорт, россия, шамиль тарпищев, аделия петросян, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Россия, Шамиль Тарпищев, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК)
Тарпищев уверен, что россияне скоро смогут выступать под своим флагом

Тарпищев: недалек момент, когда спортсмены снова будут выступать под флагом РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШамиль Тарпищев
Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Шамиль Тарпищев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с РИА Новости выразил уверенность, что в ближайшее время российские спортсмены смогут вернуться к выступлениям под государственным флагом.
В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник соответствуют критериям допуска до Олимпиады и могут в ней участвовать.
"Объективно говоря, нужно говорить о том, что спорт находится вне политики, и уже давно все должны были возобновить участие в соревнованиях. Многие вопросы сейчас решаются внутри международных федераций - многое зависит от людей, которые находятся у руководства. От этого зависит и дальнейшее продвижение: насколько быстро оно будет происходить в различных видах спорта. Поэтому думаю, что недалек тот момент, когда мы снова будем выступать под гимном и флагом", - сказал Тарпищев.
Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Есть шанс у лыжников и биатлонистов": Тарпищев поделился новостями из МОК
14 октября, 09:13
 
СпортРоссияШамиль ТарпищевАделия ПетросянМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
