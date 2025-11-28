Тарпищев уверен, что россияне скоро смогут выступать под своим флагом

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с РИА Новости выразил уверенность, что в ближайшее время российские спортсмены смогут вернуться к выступлениям под государственным флагом.