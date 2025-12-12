Рейтинг@Mail.ru
09:43 12.12.2025
Тарпищев отметил роль Путина в изменении отношения к российскому спорту
Тарпищев отметил роль Путина в изменении отношения к российскому спорту
спорт, шамиль тарпищев, владимир путин, михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Шамиль Тарпищев, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
Тарпищев отметил роль Путина в изменении отношения к российскому спорту

Тарпищев отметил роль Путина в изменении отношения в мире к российскому спорту

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с РИА Новости выразил благодарность главе государства Владимиру Путину за влияние на изменение отношения международных организаций к российскому спорту.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
"Потепление есть в международных организациях. Отдельно хотелось бы поблагодарить Владимира Владимировича Путина, потому что из этой каши, которая творилась, мы бы точно не выбрались. Он любит спорт", - сказал Тарпищев.
"А что касается МОК, отношение меняется в том плане, что он уже не рекомендует те вещи, которые с нами происходили, - все дается на откуп международным организациям. Там уже мы зависим от того, кто стоит у руля этих организаций", - продолжил собеседник агентства.
По его мнению, смена отношения международных организаций к российскому спорту связана не только с тем, что в июне 2025 года президентом МОК стала Кирсти Ковентри. "Конечно, изменения есть, и надо похвалить Ковентри за то, что она очень прогрессивный деятель. Она пытается вовлечь всех в орбиту решений. Это у нее получается", - резюмировал Тарпищев.
СпортШамиль ТарпищевВладимир ПутинМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
