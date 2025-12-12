Тарпищев отметил роль Путина в изменении отношения к российскому спорту

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с РИА Новости выразил благодарность главе государства Владимиру Путину за влияние на изменение отношения международных организаций к российскому спорту.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.

« "Потепление есть в международных организациях. Отдельно хотелось бы поблагодарить Владимира Владимировича Путина, потому что из этой каши, которая творилась, мы бы точно не выбрались. Он любит спорт", - сказал Тарпищев.

"А что касается МОК, отношение меняется в том плане, что он уже не рекомендует те вещи, которые с нами происходили, - все дается на откуп международным организациям. Там уже мы зависим от того, кто стоит у руля этих организаций", - продолжил собеседник агентства.

По его мнению, смена отношения международных организаций к российскому спорту связана не только с тем, что в июне 2025 года президентом МОК стала Кирсти Ковентри. "Конечно, изменения есть, и надо похвалить Ковентри за то, что она очень прогрессивный деятель. Она пытается вовлечь всех в орбиту решений. Это у нее получается", - резюмировал Тарпищев.