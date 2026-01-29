Изменение психологии игры дается Рублеву тяжело, считает Тарпищев

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Однозначно оценить перспективы сотрудничества российского теннисиста Андрея Рублева с экс-первой ракеткой мира Маратом Сафиным сложно, подвижки есть, но изменение психологии игры дается спортсмену тяжело, считает президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Рублев начал постоянное сотрудничество с Сафиным с апреля 2025 года. Под его руководством теннисист пока не выиграл ни одного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). С Сафиным в качестве тренера Рублев вышел в 1/8 финала на прошлогодних Открытом чемпионате Франции, Уимблдоне и US Open, а также дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии нынешнего сезона.
"Марат хорошо видит игру, идет вопрос технико-тактического оснащения. У Рублева Сафин кумир, и, естественно, этот фактор благоприятный, потому что он его пытается слышать и слушает. Но изменение психологии самой игры дается Андрею очень тяжело. Однозначно сказать нельзя (о перспективах), подвижки есть, посмотрим, что будет дальше", - сказал Тарпищев в ответ на просьбу оценить сотрудничество Рублева с Сафиным.
В настоящее время Рублев занимает 15-е место в мировом рейтинге, его наивысшая позиция в мировой классификации - пятая.