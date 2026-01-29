Изменение психологии игры дается Рублеву тяжело, считает Тарпищев

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Однозначно оценить перспективы сотрудничества российского теннисиста Андрея Рублева с экс-первой ракеткой мира Маратом Сафиным сложно, подвижки есть, но изменение психологии игры дается спортсмену тяжело, считает президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В настоящее время Рублев занимает 15-е место в мировом рейтинге, его наивысшая позиция в мировой классификации - пятая.