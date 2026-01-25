Рейтинг@Mail.ru
Медведева разгромили, но без позора: за что похвалить первую ракетку России
Теннис
 
15:40 25.01.2026
Медведева разгромили, но без позора: за что похвалить первую ракетку России
Медведева разгромили, но без позора: за что похвалить первую ракетку России
Медведева разгромили, но без позора: за что похвалить первую ракетку России
Даниил Медведев разгромлен на Открытом чемпионате Австралии американцем Лернером Тьеном — тем же самым, с поражения от которого у нашего игрока начались все... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
теннис
даниил медведев
евгений кафельников
australian open
авторы риа новости спорт
шамиль тарпищев
Медведева разгромили, но без позора: за что похвалить первую ракетку России

Медведев проиграл американцу Тьену в четвертом раунде Australian Open

© Фото : Пресс-служба УимблдонаДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Читать в
MaxДзен
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Даниил Медведев разгромлен на Открытом чемпионате Австралии американцем Лернером Тьеном — тем же самым, с поражения от которого у нашего игрока начались все беды прошлого сезона. РИА Новости Спорт разъясняет, почему лидер российского тенниса заслуживает... похвалы.

Ну куда еще хуже?

Медведеву крайне важно было начать 2026 год с чистого листа. То, что происходило в прошлом сезоне, способно лишить уверенности любого, самого закаленного бойца. Три вылета в первом круге и всего лишь один выигранный матч на турнирах Большого шлема, 23 поражения за год — для бывшей первой ракетки мира это позор. "В плане тенниса 2025 год хочется забыть и не вспоминать, — признавался Медведев в конце ноября в Санкт-Петербурге, куда приезжал на показательный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". — Сказал бы себе в начале того года: меньше ожиданий и больше изменений".
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Даниил Медведев
К ним, к изменениям, Медведев и приступил в августе, когда нанял нового тренера — шведа Томаса Юханссона. Победителя, к слову, Открытого чемпионата Австралии 2002 года. В начале января Даниил стал чемпионом турнира в Брисбене. Совсем не такого проходного, как, может быть, многие думают: на пути к титулу он обыграл нескольких крепких теннисистов из первой полусотни рейтинга. В прошлом году он и не с такими не мог справиться.
Но уже в начале Открытого чемпионата Австралии для Медведева начались сложности. Даниил неожиданно долго провозился в первом круге с посредственным голландцем Йеспером де Йонгом, дважды не сумев подать на матч. Во втором раунде отдал сет французскому середняку Кентену Алису. В третьем вообще устроил драму — летел 0-2 по сетам с брейком венгру Фабиану Марожану, но сподобился выбраться из этой ямы и одержать победу в пяти партиях.

"Я не люблю играть с ним"

Четвертый же соперник Медведева в Мельбурне изначально выглядел самым заковыристым. Это был американский бегунок Тьен — по сути, косвенный виновник всех тех бед, которые произошли с Даниилом в прошлом году. Именно ему россиянин сенсационно уступил в январе прошлого года на Открытом чемпионате Австралии, промучившись пять партий. А потом так и не смог набрать форму, в итоге расставшись с многолетним тренером Жилем Сервара. Да, россиянин потом взял у Тьена реванш уже в конце сезона на турнире в Шанхае, но хорошо было бы обыграть американца там же, где началась серия неудач.
"Я не очень люблю играть с ним, — честно признался Даниил накануне. — Все наши матчи — это страдания на своей подаче, жесткие длинные розыгрыши. Я говорил еще даже до Брисбена: буду наслаждаться, будут размены, хорошая оборона, обводящие удары. Постараюсь где-то его удивить".
© Соцсети ATPЛернер Тьен
Лернер Тьен - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Соцсети ATP
Лернер Тьен
Удивил в итоге Медведев разве что тем, что ни разу не ударил ракеткой о корт. Похоже, это принципиальная позиция нового тренера — заставить Даниила играть без нервных срывов, потому что россиянин уже давно не психовал так, как он это делал еще в прошлом году. Но никакое спокойствие не помогло Медведеву заставить соперника ошибаться. Только в начале матча игру можно было назвать примерно равной — возможно, в связи с тем, что у американца внезапно пошла носом кровь, и ему пришлось вызвать медицинскую помощь. Но и там Тьену хватило стартового брейка, чтобы довести партию до победы.
А дальше началось форменное избиение. И не сказать, что Медведев играл плохо. Просто его соперник попадал в корт практически из любых положений. Тьен брал гейм за геймом, что бы Даниил ни предпринимал. Он и с руки подал а-ля Бублик, и косую подачу зарядил от угла корта, заставив Тьена принимать мяч чуть ли не с боковой трибуны. Но даже оттуда американец попал в корт в обход сетки. Медведев впервые с 2020 года получил "баранку", отдав второй сет 0:6. К сожалению, заслуженно — но, как ни странно, не потому, что сам все отдал. Сам все взял Тьен, игравший в этот момент как Синнер и Алькарас вместе взятые.
На такой же результат Медведев поначалу шел и в третьей партии, но благодаря тому, что Лернер начал хоть иногда ошибаться, со счета 0:4 завязал борьбу. Увы, ненадолго — призрачный шанс отыграться Даниил загубил своими же ошибками. Еще несколько минут — и первая ракетка России покидает турнир с ощущением дежавю — вновь Австралия, вновь Тьен.

"Мы должны ждать от него результатов"

Позднее Медведев подтвердил, что глаза не обманули тех, кто видел его беспомощность на корте. "Он сыграл здорово и суперагрессивно, даже на хорошие удары отвечал еще лучше. У меня не получилось найти ответы на корте, а это редкость, я редко когда с таким сталкивался. Но так бывает, он провел невероятный матч, у него все попадало. У меня тоже бывали такие матчи, и в такие моменты даже становится немного жалко соперника, потому что ты можешь пробить твинер (удар между ног спиной к сетке) и попасть", — отметил Даниил.
© Соцсети теннисистаДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Соцсети теннисиста
Даниил Медведев
"Наверное, я мог бы что-то сделать, чтобы сбить его с ритма", — признался Медведев, вероятно, имея в виду медицинский перерыв, который он так и не взял. Хотя как минимум повод был: на корт россиянин вышел с затейпированным бедром, да и после прошлого пятисетовика Даниил вряд ли успел до конца восстановиться. Но, может быть, и хорошо, что Даниил к "маленьким хитростям" прибегать не стал. Да, это был, мягко говоря, не лучший его матч, но Медведев провел его с достоинством. И турнир российский теннисист покидает, запомнившись не какой-нибудь безумной выходкой, как это случалось раньше, а надеждой на то, что победы при должном усердии вернутся. Несмотря на разгромный счет, ощущения безнадежности нет. И это хорошо.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
25 января 2026 • начало в 10:30
Завершен
Даниил Медведев
0 : 34:60:63:6
Лернер Тьен
Календарь Турнирная таблица История встреч
Олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников резонно считает, что Медведеву с течением времени все труднее и труднее будет бороться с молодыми игроками — а Тьену всего 20 лет. "Даниилу нужно делать намного больше, чем он делал раньше, чтобы поддерживать свой статус. Того, что он делал, на этом уровне недостаточно. Молодые игроки уже до него дотянулись, а то и лучше стали", — отметил он, констатировав, что против американца у лидера российского тенниса в этот день шансов не было.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТеннисист Евгений Кафельников
Теннисист Евгений Кафельников - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Теннисист Евгений Кафельников
Но президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев настроен более оптимистично. "Победы от Медведева на турнире точно никто не ждал, потому что сейчас Алькарас и Синнер на высоте. Я смотрел, как он играл, у него бедро перемотано. Может, травму получил, и ему было непросто. Но во всяком случае, из провала он вышел, — заверил глава ФТР. — Мы должны ждать от Медведева результатов. Думаю, качественный теннис у него будет, и это поражение пока не страшно".
 
ТеннисДаниил МедведевЕвгений КафельниковAustralian OpenАвторы РИА Новости СпортШамиль Тарпищев
 
Матч-центр
 
