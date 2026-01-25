Медведев вышел из провального промежутка карьеры, заявил Тарпищев

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Поражение первой ракетки России Даниила Медведева в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии не страшно, он вышел из провального промежутка карьеры, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В воскресенье Медведев уступил Лернеру Тьену (4:6, 0:6, 3:6) и второй год подряд выбыл с турнира после поражения от американца. Тогда он уступил Тьену во втором круге.
Australian Open ATP
25 января 2026 • начало в 10:30
Завершен
0 : 34:60:63:6
"Победы от Медведева на турнире точно никто не ждал, потому что сейчас Алькарас и Синнер на высоте. Я смотрел сейчас, как он играл. У него бедро перемотано. Может, травму получил, и ему было непросто. Но во всяком случае он из провала вышел. Мы должны ждать от него результатов. Думаю, качественный теннис у него будет. Это поражение пока не страшно", - сказал Тарпищев.
Медведев на данный момент располагается на 12-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету 29-летнего россиянина 22 титула, включая победу на US Open 2021 года. Медведев трижды доходил до финала Australian Open (2021, 2022, 2024).