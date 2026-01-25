Медведев вышел из провального промежутка карьеры, заявил Тарпищев

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Поражение первой ракетки России Даниила Медведева в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии не страшно, он вышел из провального промежутка карьеры, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Медведев на данный момент располагается на 12-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету 29-летнего россиянина 22 титула, включая победу на US Open 2021 года. Медведев трижды доходил до финала Australian Open (2021, 2022, 2024).