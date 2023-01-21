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Важное в туризме за неделю: авиакатастрофа в Непале и открытие Китая - РИА Новости, 21.01.2023
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Туризм
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Важное в туризме за неделю: авиакатастрофа в Непале и открытие Китая
Важное в туризме за неделю: авиакатастрофа в Непале и открытие Китая - РИА Новости, 21.01.2023
Важное в туризме за неделю: авиакатастрофа в Непале и открытие Китая
Прошедшая неделя запомнилась сразу несколькими громкими новостями в туристической сфере. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможном возобновлении... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T07:02
2023-01-21T07:02
туризм
новости - туризм
сергей лавров
грузия
непал
туризм
куда можно лететь
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Прошедшая неделя запомнилась сразу несколькими громкими новостями в туристической сфере. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией, Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев, а Китай заверил, что уже ждет гостей из России. Не обошлось и без катастроф: в Непале разбился лайнер, на борту которого были соотечественники. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией, прерванного в 2019 году. В правящей партии Грузии инициативу поддержали, но президент Саломе Зурабишвили выступила против. Она призвала правительство вместо этого «заняться регулированием пребывания россиян в стране».Туроператоры РФ, в свою очередь, заявили, что готовы открыть продажи путевок в Грузию, если «это будет легально». Запуск рейсов в страну, по их словам, увеличит интерес к направлению и позволит предлагать не только пляжные программы, но и экскурсионные, винные, гастрономические.Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев, в том числе россиян. Теперь находиться на территории государства без визы можно будет не дольше трех месяцев в течение 180 дней. Изменения вступят в силу с 27 января и касаются лишь туристов, въехавших после этой даты.В минувшие выходные в Непале разбился пассажирский самолет ATR 72 местной авиакомпании Yeti Airlines, выполнявшей рейс из Катманду в Покхару. На борту находилось 72 человека, в том числе четверо россиян. В катастрофе никто не выжил, причины произошедшего устанавливаются. Но на этом ЧП не закончились. В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с высоты 25 метров в овраг. К счастью, все пассажиры выжили, но получили травмы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов.А в турецком порту Амасра российский круизный лайнер Astoria Grande врезался в пристань из-за сильного шторма. На борту в этот момент находились 668 человек, никто не пострадал.Путешествовать стало проще: Гонконг отменил обязательный пятидневный карантин для заболевших COVID-19. Новая мера начнет действовать с 30 января.В Китае авиакомпании обязали нести ответственность за проверку отрицательных ПЦР-тестов у пассажиров. Документы здоровья спрашивают у прибывающих выборочно.Также в Поднебесной сообщили о возобновлении въездного туризма в Россию и еще 19 стран. Поездки для организованных групп в экспериментальном режиме начнутся с 6 февраля. Более того, россияне могут подать заявления на туристические визы, сообщил посол КНР Чжан Ханьхуэй. Авиакомпания «Победа» отказалась изменить правила провоза ручной клади и багажа после решения суда. Это объяснили тем, что стандарты «основаны на справедливом распределении мест для размещения вещей между пассажирами». Однако лоукостер пообещал уточнить требования к размерам дамских сумок и портфелей.Росстандарт утвердил единые стандарты системы «все включено» и «ультра все включено» для российских отелей. Они устанавливают требования к питанию, инфраструктуре, номерному фонду, развлекательным мероприятиям, спортивным и спа-услугам. ГОСТ вступит в силу с 30 июня 2023 года.В РСТ предложили возвращать долги россиянам за отмененные поездки из фондов персональной ответственности туроператоров. Такая мера, по мнению представителей организации, поможет вернуть пострадавшим туристам их деньги.В Крым наконец-то «придет» Сбербанк, и отдыхающие смогут снимать наличные без комиссии. Ожидается, что офисы и банкоматы заработают в крупных городах полуострова уже в первой половине 2023 года.На минувшей неделе произошел ряд неприятных ситуаций с участием россиян. В Паттайе турист из РФ разгромил два супермаркета и был пойман полицией. А на Шри-Ланке задержали отельера, который украл у наших соотечественников более шести миллионов рупий.Не обошлось и без добрых новостей. В Таиланде бортпроводники Red Wings спасли кота Лешку, которого не хотели пускать в страну из-за отсутствия у его хозяйки необходимых документов. В аэропорту животное предложили усыпить, но сотрудники авиакомпании забрали питомца с собой в Россию, а потом, уже с полным комплектом всех бумаг, отправили в обратно в Королевство.А во время рейса «Уральских авиалиний» из Москвы в Таджикистан родилась девочка. История получилась как из фильма. У одной из пассажирок сразу после взлета начались схватки, а на борту по счастливой случайности оказался почти полноценный роддом: неонатолог, врач-рентгенолог и две медсестры-акушерки. Не пришлось даже экстренно сажать лайнер: здоровая девочка появилась на свет прямо во время полета.
https://ria.ru/20230115/derevni-1844472378.html
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новости - туризм, сергей лавров, грузия, непал, туризм, куда можно лететь, чжан ханьхуэй, сбербанк россии
Туризм, Новости - Туризм, Сергей Лавров, Грузия, Непал, Туризм, куда можно лететь, Чжан Ханьхуэй, Сбербанк России
07:02 21.01.2023
 
Важное в туризме за неделю: авиакатастрофа в Непале и открытие Китая

Важное в туризме за неделю: авиакатастрофа в Непале, открытие Китая, рейсы в Грузию

© Фото : Авиакомпания Red Wings/TelegramБортпроводники авиакомпании Red Wings спасли кота по кличке Лёшка и помогли ему воссоединиться с хозяйкой
Бортпроводники авиакомпании Red Wings спасли кота по кличке Лёшка и помогли ему воссоединиться с хозяйкой - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : Авиакомпания Red Wings/Telegram
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Прошедшая неделя запомнилась сразу несколькими громкими новостями в туристической сфере. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией, Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев, а Китай заверил, что уже ждет гостей из России. Не обошлось и без катастроф: в Непале разбился лайнер, на борту которого были соотечественники. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.
Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией, прерванного в 2019 году. В правящей партии Грузии инициативу поддержали, но президент Саломе Зурабишвили выступила против. Она призвала правительство вместо этого «заняться регулированием пребывания россиян в стране».
Туроператоры РФ, в свою очередь, заявили, что готовы открыть продажи путевок в Грузию, если «это будет легально». Запуск рейсов в страну, по их словам, увеличит интерес к направлению и позволит предлагать не только пляжные программы, но и экскурсионные, винные, гастрономические.
Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев, в том числе россиян. Теперь находиться на территории государства без визы можно будет не дольше трех месяцев в течение 180 дней. Изменения вступят в силу с 27 января и касаются лишь туристов, въехавших после этой даты.
В минувшие выходные в Непале разбился пассажирский самолет ATR 72 местной авиакомпании Yeti Airlines, выполнявшей рейс из Катманду в Покхару. На борту находилось 72 человека, в том числе четверо россиян. В катастрофе никто не выжил, причины произошедшего устанавливаются.
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Но на этом ЧП не закончились. В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с высоты 25 метров в овраг. К счастью, все пассажиры выжили, но получили травмы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов.
А в турецком порту Амасра российский круизный лайнер Astoria Grande врезался в пристань из-за сильного шторма. На борту в этот момент находились 668 человек, никто не пострадал.
Путешествовать стало проще: Гонконг отменил обязательный пятидневный карантин для заболевших COVID-19. Новая мера начнет действовать с 30 января.
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Также в Поднебесной сообщили о возобновлении въездного туризма в Россию и еще 19 стран. Поездки для организованных групп в экспериментальном режиме начнутся с 6 февраля. Более того, россияне могут подать заявления на туристические визы, сообщил посол КНР Чжан Ханьхуэй.
Авиакомпания «Победа» отказалась изменить правила провоза ручной клади и багажа после решения суда. Это объяснили тем, что стандарты «основаны на справедливом распределении мест для размещения вещей между пассажирами». Однако лоукостер пообещал уточнить требования к размерам дамских сумок и портфелей.
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В РСТ предложили возвращать долги россиянам за отмененные поездки из фондов персональной ответственности туроператоров. Такая мера, по мнению представителей организации, поможет вернуть пострадавшим туристам их деньги.
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Не обошлось и без добрых новостей. В Таиланде бортпроводники Red Wings спасли кота Лешку, которого не хотели пускать в страну из-за отсутствия у его хозяйки необходимых документов. В аэропорту животное предложили усыпить, но сотрудники авиакомпании забрали питомца с собой в Россию, а потом, уже с полным комплектом всех бумаг, отправили в обратно в Королевство.
А во время рейса «Уральских авиалиний» из Москвы в Таджикистан родилась девочка. История получилась как из фильма. У одной из пассажирок сразу после взлета начались схватки, а на борту по счастливой случайности оказался почти полноценный роддом: неонатолог, врач-рентгенолог и две медсестры-акушерки. Не пришлось даже экстренно сажать лайнер: здоровая девочка появилась на свет прямо во время полета.
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