Важное в туризме за неделю: авиакатастрофа в Непале и открытие Китая
Важное в туризме за неделю: авиакатастрофа в Непале, открытие Китая, рейсы в Грузию
© Фото : Авиакомпания Red Wings/TelegramБортпроводники авиакомпании Red Wings спасли кота по кличке Лёшка и помогли ему воссоединиться с хозяйкой
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Прошедшая неделя запомнилась сразу несколькими громкими новостями в туристической сфере. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией, Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев, а Китай заверил, что уже ждет гостей из России. Не обошлось и без катастроф: в Непале разбился лайнер, на борту которого были соотечественники. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.
Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией, прерванного в 2019 году. В правящей партии Грузии инициативу поддержали, но президент Саломе Зурабишвили выступила против. Она призвала правительство вместо этого «заняться регулированием пребывания россиян в стране».
Туроператоры РФ, в свою очередь, заявили, что готовы открыть продажи путевок в Грузию, если «это будет легально». Запуск рейсов в страну, по их словам, увеличит интерес к направлению и позволит предлагать не только пляжные программы, но и экскурсионные, винные, гастрономические.
В минувшие выходные в Непале разбился пассажирский самолет ATR 72 местной авиакомпании Yeti Airlines, выполнявшей рейс из Катманду в Покхару. На борту находилось 72 человека, в том числе четверо россиян. В катастрофе никто не выжил, причины произошедшего устанавливаются.
Но на этом ЧП не закончились. В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с высоты 25 метров в овраг. К счастью, все пассажиры выжили, но получили травмы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов.
А в турецком порту Амасра российский круизный лайнер Astoria Grande врезался в пристань из-за сильного шторма. На борту в этот момент находились 668 человек, никто не пострадал.
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Не обошлось и без добрых новостей. В Таиланде бортпроводники Red Wings спасли кота Лешку, которого не хотели пускать в страну из-за отсутствия у его хозяйки необходимых документов. В аэропорту животное предложили усыпить, но сотрудники авиакомпании забрали питомца с собой в Россию, а потом, уже с полным комплектом всех бумаг, отправили в обратно в Королевство.
А во время рейса «Уральских авиалиний» из Москвы в Таджикистан родилась девочка. История получилась как из фильма. У одной из пассажирок сразу после взлета начались схватки, а на борту по счастливой случайности оказался почти полноценный роддом: неонатолог, врач-рентгенолог и две медсестры-акушерки. Не пришлось даже экстренно сажать лайнер: здоровая девочка появилась на свет прямо во время полета.