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"Победа" отказалась изменить подход к провозке багажа после решения суда - РИА Новости, 20.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230120/bagazh-1846230823.html
"Победа" отказалась изменить подход к провозке багажа после решения суда
"Победа" отказалась изменить подход к провозке багажа после решения суда - РИА Новости, 20.01.2023
"Победа" отказалась изменить подход к провозке багажа после решения суда
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") после решения суда не изменит общий подход к провозке ручной клади и багажа, но уточнит правила по дамским... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:04
2023-01-20T16:31
туризм
россия
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
победа (авиакомпания)
аэрофлот
экономика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") после решения суда не изменит общий подход к провозке ручной клади и багажа, но уточнит правила по дамским сумкам и портфелям, сообщила компания, отметив, что это не отразится на тарифах, тогда как любое серьезное изменение правил может повлиять на доступность тарифов."В соответствии с судебными решениями "Победа" исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля в описании способа провоза ручной клади, установленного на основании Федеральных авиационных правил (далее – ФАП-82), выполнив таким образом предписания Ространснадзора. Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах "Победы" не изменится", - говорится в сообщении.Лоукостер отмечает, что по результатам встречи руководителей "Победы" и Ространснадзора согласовано уточнение формулировок правил провоза ручной клади, которое необходимо для выполнения авиакомпанией ранее выданных предписаний. "Уточнение формулировок сделает правила более простыми и понятными, а вносимые изменения не окажут влияния на тарифную политику перевозчика, ориентированную на обеспечение максимальной доступности авиапутешествий для клиентов", - отметили в компании.В 2018 году лоукостер установил два альтернативных варианта провоза ручной клади. Пассажиры сами выбирают, какой использовать. В соответствии с решениями суда "Победа" уточнит собственные правила провоза дамской сумки и портфеля и исключит указание на их габариты для перевозки без доплаты сверх нормы бесплатного провоза ручной клади (4x36x30 см, в соответствии с данными на сайте компании - вес не более 5 кг). Рюкзак при этом, в соответствии с информацией на сайте, по-прежнему должен укладываться в габариты - 36х30х23 см.Отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что в салоне можно перевозить крупногабаритные вещи, подчеркнули в лоукостере. На сайте компании сказано: "Не допускаются к провозу в салоне самолета, если они не относятся к числу малогабаритных и не позволяют поместить их в местах провоза ручной клади без ущерба для реализации прав иных клиентов или требований по обеспечению безопасности". "Победа" также сохранит и второй вариант правил: можно взять на борт любые не запрещенные к перевозке в салоне вещи при условии, что все они помещаются в калибратор (36x30x27 см)."Этот способ провоза личных вещей основан на справедливом распределении между клиентами мест для размещения ручной клади: указанные габариты получены путем разделения общего объема багажных полок на общее количество посадочных мест на воздушном судне. "Победа" по-прежнему рекомендует клиентам использовать данный вариант как наиболее понятный и удобный. Ранее "Победа" неоднократно обращала внимание уполномоченных органов на необходимость устранения разночтений в отдельных положениях ФАП-82 в части перевозки ряда вещей сверх нормы бесплатного провоза ручной клади и продолжит выступать с соответствующей инициативой", - говорится в релизе."Победа" - первый в РФ успешный лоукостер. Уникальная концепция компании основана на применении гибких ценовых тарифов и четком соблюдении клиентами особых правил перевозки. Любое изменение в правилах может повлечь за собой необходимость других изменений, что в итоге отразится на доступности тарифов. Действия авиакомпании направлены на сохранение изначальной модели сервиса лоукостера, чтобы продолжить предлагать клиентам сервис, основанный на высокой безопасности и пунктуальности полетов, а также выгодные цены. О востребованности услуг "Победы" говорит традиционно высокая загрузка рейсов – около 94%", - отмечает компания.
https://ria.ru/20230119/avtomat-1845911692.html
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россия, туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), победа (авиакомпания), аэрофлот, экономика
Туризм, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Победа (авиакомпания), Аэрофлот, Экономика
13:04 20.01.2023 (обновлено: 16:31 20.01.2023)
 
"Победа" отказалась изменить подход к провозке багажа после решения суда

Лоукостер "Победа" после решения суда не изменит общий подход к ручной клади и багажу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПассажир использует калибратор багажа возле стойки регистрации авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Пассажир использует калибратор багажа возле стойки регистрации авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажир использует калибратор багажа возле стойки регистрации авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") после решения суда не изменит общий подход к провозке ручной клади и багажа, но уточнит правила по дамским сумкам и портфелям, сообщила компания, отметив, что это не отразится на тарифах, тогда как любое серьезное изменение правил может повлиять на доступность тарифов.
"В соответствии с судебными решениями "Победа" исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля в описании способа провоза ручной клади, установленного на основании Федеральных авиационных правил (далее – ФАП-82), выполнив таким образом предписания Ространснадзора. Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах "Победы" не изменится", - говорится в сообщении.
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Лоукостер отмечает, что по результатам встречи руководителей "Победы" и Ространснадзора согласовано уточнение формулировок правил провоза ручной клади, которое необходимо для выполнения авиакомпанией ранее выданных предписаний. "Уточнение формулировок сделает правила более простыми и понятными, а вносимые изменения не окажут влияния на тарифную политику перевозчика, ориентированную на обеспечение максимальной доступности авиапутешествий для клиентов", - отметили в компании.
В 2018 году лоукостер установил два альтернативных варианта провоза ручной клади. Пассажиры сами выбирают, какой использовать. В соответствии с решениями суда "Победа" уточнит собственные правила провоза дамской сумки и портфеля и исключит указание на их габариты для перевозки без доплаты сверх нормы бесплатного провоза ручной клади (4x36x30 см, в соответствии с данными на сайте компании - вес не более 5 кг). Рюкзак при этом, в соответствии с информацией на сайте, по-прежнему должен укладываться в габариты - 36х30х23 см.
Отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что в салоне можно перевозить крупногабаритные вещи, подчеркнули в лоукостере. На сайте компании сказано: "Не допускаются к провозу в салоне самолета, если они не относятся к числу малогабаритных и не позволяют поместить их в местах провоза ручной клади без ущерба для реализации прав иных клиентов или требований по обеспечению безопасности". "Победа" также сохранит и второй вариант правил: можно взять на борт любые не запрещенные к перевозке в салоне вещи при условии, что все они помещаются в калибратор (36x30x27 см).
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"Этот способ провоза личных вещей основан на справедливом распределении между клиентами мест для размещения ручной клади: указанные габариты получены путем разделения общего объема багажных полок на общее количество посадочных мест на воздушном судне. "Победа" по-прежнему рекомендует клиентам использовать данный вариант как наиболее понятный и удобный. Ранее "Победа" неоднократно обращала внимание уполномоченных органов на необходимость устранения разночтений в отдельных положениях ФАП-82 в части перевозки ряда вещей сверх нормы бесплатного провоза ручной клади и продолжит выступать с соответствующей инициативой", - говорится в релизе.
"Победа" - первый в РФ успешный лоукостер. Уникальная концепция компании основана на применении гибких ценовых тарифов и четком соблюдении клиентами особых правил перевозки. Любое изменение в правилах может повлечь за собой необходимость других изменений, что в итоге отразится на доступности тарифов. Действия авиакомпании направлены на сохранение изначальной модели сервиса лоукостера, чтобы продолжить предлагать клиентам сервис, основанный на высокой безопасности и пунктуальности полетов, а также выгодные цены. О востребованности услуг "Победы" говорит традиционно высокая загрузка рейсов – около 94%", - отмечает компания.
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