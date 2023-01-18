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Российский круизный лайнер врезался в пристань в турецком порту
Российский круизный лайнер врезался в пристань в турецком порту - РИА Новости, 18.01.2023
Российский круизный лайнер врезался в пристань в турецком порту
Российский круизный лайнер Astoria Grande врезался в пристань при подходе к турецкому порту Амасра на западе черноморского побережья из-за сильного шторма,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:51
2023-01-18T12:51
2023-01-18T13:09
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АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Российский круизный лайнер Astoria Grande врезался в пристань при подходе к турецкому порту Амасра на западе черноморского побережья из-за сильного шторма, передает телеканал Habertürk. По предварительным данным, пострадавших нет. Сообщается, что команды береговой охраны приняли меры безопасности. По данным ТВ, в момент ЧП на борту находились 668 человек, в том числе 385 пассажиров и 283 членов экипажа и персонала.
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12:51 18.01.2023 (обновлено: 13:09 18.01.2023)
Российский круизный лайнер врезался в пристань в турецком порту
Российский лайнер Astoria Grande врезался в пристань в турецком порту, никто не пострадал