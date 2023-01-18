Рейтинг@Mail.ru
Российский круизный лайнер врезался в пристань в турецком порту - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230118/layner-1845694615.html
Российский круизный лайнер врезался в пристань в турецком порту
Российский круизный лайнер врезался в пристань в турецком порту - РИА Новости, 18.01.2023
Российский круизный лайнер врезался в пристань в турецком порту
Российский круизный лайнер Astoria Grande врезался в пристань при подходе к турецкому порту Амасра на западе черноморского побережья из-за сильного шторма,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:51
2023-01-18T13:09
туризм
в мире
турция
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803149420_0:243:3172:2027_1920x0_80_0_0_3ca6da77ec54f16e1ecd0850e04c5af4.jpg
АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Российский круизный лайнер Astoria Grande врезался в пристань при подходе к турецкому порту Амасра на западе черноморского побережья из-за сильного шторма, передает телеканал Habertürk. По предварительным данным, пострадавших нет. Сообщается, что команды береговой охраны приняли меры безопасности. По данным ТВ, в момент ЧП на борту находились 668 человек, в том числе 385 пассажиров и 283 членов экипажа и персонала.
https://ria.ru/20221203/argentina-1836075083.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803149420_47:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_f407c194dee7dce158f40e271ec836c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Турция, Туризм, Новости - Туризм
12:51 18.01.2023 (обновлено: 13:09 18.01.2023)
 
Российский круизный лайнер врезался в пристань в турецком порту

Российский лайнер Astoria Grande врезался в пристань в турецком порту, никто не пострадал

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкЛайнер Astoria Grande
Лайнер Astoria Grande - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Лайнер Astoria Grande. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Российский круизный лайнер Astoria Grande врезался в пристань при подходе к турецкому порту Амасра на западе черноморского побережья из-за сильного шторма, передает телеканал Habertürk.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Сообщается, что команды береговой охраны приняли меры безопасности.
По данным ТВ, в момент ЧП на борту находились 668 человек, в том числе 385 пассажиров и 283 членов экипажа и персонала.
Круизный лайнер Viking Polaris в порту города Ушуайя, Аргентина - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря 2022, 11:52
Пассажир следовавшего в Аргентину круизного лайнера погиб от удара волны
 
ТуризмВ миреТурцияТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала