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На борту разбившегося в Непале самолета были четверо россиян

На борту разбившегося в Непале самолета были четверо россиян - РИА Новости, 15.01.2023

На борту разбившегося в Непале самолета были четверо россиян

На борту разбившегося в Непале пассажирского самолета находились четверо граждан России, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Катманду. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T10:16

2023-01-15T10:16

2023-01-15T12:38

непал

россия

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atr 72

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новости - туризм

крушение пассажирского самолета в непале

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. На борту разбившегося в Непале пассажирского самолета находились четверо граждан России, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Катманду.Всего в самолете были 72 человека."Из них четыре члена экипажа, пассажиров — 68, из них, по нашим данным, четыре гражданина нашей страны", — сказал собеседник агентства.Дипмиссия выясняет их судьбу, добавил он.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72, принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. Рейс направлялся в Покхару из Катманду. По данным местных властей, все пассажиры и члены экипажа погибли. Причины ЧП устанавливаются.Как пишут местные СМИ, на борту было не менее 15 иностранцев: помимо четырех россиян — пять индийцев, два корейца, по одному гражданину Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции.

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Кадры с места крушения самолета в Непале Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. 2023-01-15T10:16 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

непал, россия, в мире, atr 72, новости - туризм, крушение пассажирского самолета в непале, видео