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На борту разбившегося в Непале самолета были четверо россиян - РИА Новости, 15.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230115/nepal-1844944770.html
На борту разбившегося в Непале самолета были четверо россиян
На борту разбившегося в Непале самолета были четверо россиян - РИА Новости, 15.01.2023
На борту разбившегося в Непале самолета были четверо россиян
На борту разбившегося в Непале пассажирского самолета находились четверо граждан России, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Катманду. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T10:16
2023-01-15T12:38
непал
россия
в мире
atr 72
туризм
новости - туризм
крушение пассажирского самолета в непале
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. На борту разбившегося в Непале пассажирского самолета находились четверо граждан России, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Катманду.Всего в самолете были 72 человека."Из них четыре члена экипажа, пассажиров — 68, из них, по нашим данным, четыре гражданина нашей страны", — сказал собеседник агентства.Дипмиссия выясняет их судьбу, добавил он.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72, принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. Рейс направлялся в Покхару из Катманду. По данным местных властей, все пассажиры и члены экипажа погибли. Причины ЧП устанавливаются.Как пишут местные СМИ, на борту было не менее 15 иностранцев: помимо четырех россиян — пять индийцев, два корейца, по одному гражданину Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции.
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Кадры с места крушения самолета в Непале
Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
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непал, россия, в мире, atr 72, новости - туризм, крушение пассажирского самолета в непале, видео
Непал, Россия, В мире, Atr 72, Туризм, Новости - Туризм, Крушение пассажирского самолета в Непале
На борту разбившегося в Непале самолета были четверо россиян
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. На борту разбившегося в Непале пассажирского самолета находились четверо граждан России, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Катманду.
2023-01-15T10:16
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10:16 15.01.2023 (обновлено: 12:38 15.01.2023)
 
На борту разбившегося в Непале самолета были четверо россиян

На борту разбившегося в Непале самолета компании Yeti Airlines были четверо граждан России

© AFP 2023 / Yunish GurungНа месте крушения самолета в Непале
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / Yunish Gurung
На месте крушения самолета в Непале
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. На борту разбившегося в Непале пассажирского самолета находились четверо граждан России, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Катманду.
Всего в самолете были 72 человека.
"Из них четыре члена экипажа, пассажиров — 68, из них, по нашим данным, четыре гражданина нашей страны", — сказал собеседник агентства.
Дипмиссия выясняет их судьбу, добавил он.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72, принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. Рейс направлялся в Покхару из Катманду.
По данным местных властей, все пассажиры и члены экипажа погибли. Причины ЧП устанавливаются.
Как пишут местные СМИ, на борту было не менее 15 иностранцев: помимо четырех россиян — пять индийцев, два корейца, по одному гражданину Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции.
 
ТуризмНепалРоссияВ миреAtr 72Новости - ТуризмКрушение пассажирского самолета в Непале
 
 
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