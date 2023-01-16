https://ria.ru/20230116/dtp-1845300334.html
В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров
В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров - РИА Новости, 16.01.2023
В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров
Автомобиль, перевозивший группу туристов из России, упал в овраг глубиной около 25 метров в районе Булеленг острова Бали, сообщил местный портал Detik. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:42
2023-01-16T19:42
2023-01-16T22:43
авто
индонезия
россия
бали
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Автомобиль, перевозивший группу туристов из России, упал в овраг глубиной около 25 метров в районе Булеленг острова Бали, сообщил местный портал Detik. По его словам, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов. Он получил ссадины на руках и ногах.Травмы пассажиров более серьезные, но не представляют угрозы для жизни, добавил Сумарджайя.
https://ria.ru/20230116/nepal-1845135900.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, индонезия, россия, бали, в мире
Авто, Индонезия, Россия, Бали, В мире
19:42 16.01.2023 (обновлено: 22:43 16.01.2023)
В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров
На Бали автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров, все пассажиры выжили