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В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров - РИА Новости, 16.01.2023
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В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров
В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров - РИА Новости, 16.01.2023
В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров
Автомобиль, перевозивший группу туристов из России, упал в овраг глубиной около 25 метров в районе Булеленг острова Бали, сообщил местный портал Detik. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:42
2023-01-16T22:43
авто
индонезия
россия
бали
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Автомобиль, перевозивший группу туристов из России, упал в овраг глубиной около 25 метров в районе Булеленг острова Бали, сообщил местный портал Detik. По его словам, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов. Он получил ссадины на руках и ногах.Травмы пассажиров более серьезные, но не представляют угрозы для жизни, добавил Сумарджайя.
https://ria.ru/20230116/nepal-1845135900.html
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авто, индонезия, россия, бали, в мире
Авто, Индонезия, Россия, Бали, В мире
19:42 16.01.2023 (обновлено: 22:43 16.01.2023)
 
В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров

На Бали автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров, все пассажиры выжили

© Фото : Polsek BanjarДТП в районе Булеленг острова Бали
ДТП в районе Булеленг острова Бали - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : Polsek Banjar
ДТП в районе Булеленг острова Бали
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Автомобиль, перевозивший группу туристов из России, упал в овраг глубиной около 25 метров в районе Булеленг острова Бали, сообщил местный портал Detik.

"Погибших в этом ДТП нет, но пассажиры и водитель получили травмы, поэтому их срочно доставили в больницу", — заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Булеленга Геде Сумарджайя.

По его словам, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов. Он получил ссадины на руках и ногах.
Травмы пассажиров более серьезные, но не представляют угрозы для жизни, добавил Сумарджайя.
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