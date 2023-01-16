https://ria.ru/20230116/dtp-1845300334.html

В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров

В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров - РИА Новости, 16.01.2023

В Индонезии автомобиль с российскими туристами упал с 25 метров

Автомобиль, перевозивший группу туристов из России, упал в овраг глубиной около 25 метров в районе Булеленг острова Бали, сообщил местный портал Detik. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:42

2023-01-16T19:42

2023-01-16T22:43

авто

индонезия

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бали

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Автомобиль, перевозивший группу туристов из России, упал в овраг глубиной около 25 метров в районе Булеленг острова Бали, сообщил местный портал Detik. По его словам, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов. Он получил ссадины на руках и ногах.Травмы пассажиров более серьезные, но не представляют угрозы для жизни, добавил Сумарджайя.

https://ria.ru/20230116/nepal-1845135900.html

индонезия

россия

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Владимир Лаврентьев

авто, индонезия, россия, бали, в мире