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На Шри-Ланке арестовали отельера за кражу денег у российских туристов - РИА Новости, 18.01.2023
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Туризм
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На Шри-Ланке арестовали отельера за кражу денег у российских туристов
На Шри-Ланке арестовали отельера за кражу денег у российских туристов - РИА Новости, 18.01.2023
На Шри-Ланке арестовали отельера за кражу денег у российских туристов
Полиция Шри-Ланки арестовала владельца отеля за кражу денег у российских туристов, сообщает в среду газета Daily Mirror. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:07
2023-01-18T14:07
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Полиция Шри-Ланки арестовала владельца отеля за кражу денег у российских туристов, сообщает в среду газета Daily Mirror."Владелец отеля в Унаватуне, его сын и еще один человек были арестованы отделом по расследованию преступлений за кражу иностранной валюты на общую сумму более шесть миллионов рупий, принадлежащих группе отдыхающих из России", — пишет издание.Полиция начала расследование после жалоб туристов. По словам потерпевших, из сейфов в их гостиничных номерах пропали деньги в разной валюте — долларах, евро, рублях и рупиях.Уточняется, что данные с камер видеонаблюдения, установленные в коридорах отеля, были стерты, но в полиции заявили, что видеоустройства направлены в специальную службу для восстановления записей.В ходе проверки сотрудникам удалось выяснить, что все сейфы были вскрыты одним ключом. Сейчас расследование продолжается.
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новости - туризм, шри-ланка, происшествия, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Происшествия, туристы
14:07 18.01.2023
 
На Шри-Ланке арестовали отельера за кражу денег у российских туристов

Полиция Шри-Ланки арестовала владельца отеля за кражу денег у туристов из России

© AP Photo / Eranga JayawardenaМужчина помогает женщине надеть маску для сноркелинга в Хиккадуве, Шри-Ланка
Мужчина помогает женщине надеть маску для сноркелинга в Хиккадуве, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Полиция Шри-Ланки арестовала владельца отеля за кражу денег у российских туристов, сообщает в среду газета Daily Mirror.
"Владелец отеля в Унаватуне, его сын и еще один человек были арестованы отделом по расследованию преступлений за кражу иностранной валюты на общую сумму более шесть миллионов рупий, принадлежащих группе отдыхающих из России", — пишет издание.
Полиция начала расследование после жалоб туристов. По словам потерпевших, из сейфов в их гостиничных номерах пропали деньги в разной валюте — долларах, евро, рублях и рупиях.
Уточняется, что данные с камер видеонаблюдения, установленные в коридорах отеля, были стерты, но в полиции заявили, что видеоустройства направлены в специальную службу для восстановления записей.
В ходе проверки сотрудникам удалось выяснить, что все сейфы были вскрыты одним ключом. Сейчас расследование продолжается.
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