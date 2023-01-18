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На Шри-Ланке арестовали отельера за кражу денег у российских туристов

На Шри-Ланке арестовали отельера за кражу денег у российских туристов - РИА Новости, 18.01.2023

На Шри-Ланке арестовали отельера за кражу денег у российских туристов

Полиция Шри-Ланки арестовала владельца отеля за кражу денег у российских туристов, сообщает в среду газета Daily Mirror. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:07

2023-01-18T14:07

2023-01-18T14:07

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Полиция Шри-Ланки арестовала владельца отеля за кражу денег у российских туристов, сообщает в среду газета Daily Mirror."Владелец отеля в Унаватуне, его сын и еще один человек были арестованы отделом по расследованию преступлений за кражу иностранной валюты на общую сумму более шесть миллионов рупий, принадлежащих группе отдыхающих из России", — пишет издание.Полиция начала расследование после жалоб туристов. По словам потерпевших, из сейфов в их гостиничных номерах пропали деньги в разной валюте — долларах, евро, рублях и рупиях.Уточняется, что данные с камер видеонаблюдения, установленные в коридорах отеля, были стерты, но в полиции заявили, что видеоустройства направлены в специальную службу для восстановления записей.В ходе проверки сотрудникам удалось выяснить, что все сейфы были вскрыты одним ключом. Сейчас расследование продолжается.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, шри-ланка, происшествия, туристы