https://ria.ru/20230118/kazakhstan-1845724905.html

В МВД Казахстана рассказали, кого коснутся новые миграционные правила

В МВД Казахстана рассказали, кого коснутся новые миграционные правила - РИА Новости, 18.01.2023

В МВД Казахстана рассказали, кого коснутся новые миграционные правила

Новые миграционные правила будут распространяться только на тех иностранцев, которые въедут в страну после 27 января, заявил РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:44

2023-01-18T14:44

2023-01-18T14:44

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АСТАНА, 18 янв — РИА Новости. Новые миграционные правила будут распространяться только на тех иностранцев, которые въедут в страну после 27 января, заявил РИА Новости начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Казахстана Аскар Алдонгаров. В частности, после этой даты гостям ограничат пребывание в республике 90 сутками в течение 180-дневного периода. "Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать. А кто уже находится здесь, на них это не распространяется. Если сейчас он выехал, 27 января заехал, новый срок будет исчисляться 90 днями. Обратной силы закон не имеет", — сказал Алдонгаров. При этом собеседник агентства подчеркнул, что внесенные в законодательство изменения приводят его в соответствие с международной практикой. "Во всех странах 90 дней можно просто находиться, а потом уже должно быть оформление документов: виза и прочее", — пояснил представитель МВД. Он также рассказал, что правило "90/180" не будет применяться к тем, кто приехал в Казахстан по визе, так как для них легальный срок пребывания заканчивается вместе с истечением ее срока. Также новация не коснется тех, кто находится в стране на основании разрешения на временное проживание (РВП). Для обладателей этого документа длина пребывания определяется сроком его действия, который, в свою очередь, зависит от времени окончания трудового контракта. "Это новшество давно уже прорабатывали, оно касается всех иностранцев, которые прибывают в страну в безвизовом порядке", — добавил Алдонгаров.В Казахстане с 27 января вступят в силу обновленные миграционные правила. Граждане ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней, остальные иностранцы — не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода. В прежней редакции правил не было ограничений, касающихся 180-дневного периода. Таким образом, иностранцы теряют возможность многократно обновлять сроки пребывания, выезжая на короткое время за пределы страны и возвращаясь вновь.

https://ria.ru/20220423/alma-ata-1784792130.html

https://ria.ru/20220514/nur-sultan-1788362256.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, казахстан, виза