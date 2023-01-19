https://ria.ru/20230119/gruziya-1845897023.html
Туроператоры готовы возобновить продажу путевок в Грузию
Туроператоры готовы возобновить продажу путевок в Грузию - РИА Новости, 19.01.2023
Туроператоры готовы возобновить продажу путевок в Грузию
В ассортименте у российских туроператоров могут появиться путевки в Грузию, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:55
2023-01-19T11:55
2023-01-19T11:57
туризм
новости - туризм
сергей лавров
грузия
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569025878_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_06454cb1cd7d3770c4156fe60b6629ef.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В ассортименте у российских туроператоров могут появиться путевки в Грузию, сообщает АТОР."Россия всерьез рассматривает возможность возобновления прямого авиасообщения с Грузией, — отмечают в ассоциации. — Компании готовы открыть продажу туров, если они снова станут "легальными" — пока их юридический статус не определен".По словам представителей отрасли, основная проблема сейчас не столько в транспорте, сколько в рекомендации "не продавать турпакеты", данную Ростуризмом в 2019 году, когда авиасообщение между странами было прекращено.Запуск прямых рейсов добавит привлекательности направлению, уверены эксперты. Помимо пляжных программ, можно будет предлагать винные, гастрономические, экскурсионные.Как только правительство разрешит продажу путевок с перелетом, они сразу же появятся в ассортименте, уверены туроператоры. Однако нужно быть готовыми к тому, что отдых в Грузии в таком случае, скорее всего, подорожает.Ранее надежду на скорое возобновление авиасообщения между странами выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. Власти Грузии в свою очередь заявили, что относятся к этой идее положительно и будут приветствовать запуск прямых рейсов.Сейчас добраться из Москвы до Тбилиси можно на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой (стоимость билетов начинается от 14 тысяч рублей в одну сторону) или наземным транспортом через КПП "Верхний Ларс".
https://ria.ru/20230118/kazakhstan-1845724905.html
грузия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569025878_101:0:2619:1888_1920x0_80_0_0_d51fb9b858cc6abbe9b4b55ed888d219.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сергей лавров, грузия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Сергей Лавров, Грузия, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
11:55 19.01.2023 (обновлено: 11:57 19.01.2023)
Туроператоры готовы возобновить продажу путевок в Грузию
Туроператоры сообщили о готовности открыть продажи путевок в Грузию
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
В ассортименте у российских туроператоров могут появиться путевки в Грузию, сообщает
АТОР.
"Россия всерьез рассматривает возможность возобновления прямого авиасообщения с Грузией, — отмечают в ассоциации. — Компании готовы открыть продажу туров, если они снова станут "легальными" — пока их юридический статус не определен".
По словам представителей отрасли, основная проблема сейчас не столько в транспорте, сколько в рекомендации "не продавать турпакеты", данную Ростуризмом
в 2019 году, когда авиасообщение между странами было прекращено.
Запуск прямых рейсов добавит привлекательности направлению, уверены эксперты. Помимо пляжных программ, можно будет предлагать винные, гастрономические, экскурсионные.
Как только правительство разрешит продажу путевок с перелетом, они сразу же появятся в ассортименте, уверены туроператоры. Однако нужно быть готовыми к тому, что отдых в Грузии в таком случае, скорее всего, подорожает.
Ранее надежду на скорое возобновление авиасообщения между странами выразил
глава МИД РФ Сергей Лавров
. Власти Грузии в свою очередь заявили, что относятся к этой идее положительно и будут приветствовать запуск прямых рейсов.
Сейчас добраться из Москвы
до Тбилиси
можно на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой (стоимость билетов начинается от 14 тысяч рублей в одну сторону) или наземным транспортом через КПП "Верхний Ларс".