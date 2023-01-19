https://ria.ru/20230119/gruziya-1845897023.html

Туроператоры готовы возобновить продажу путевок в Грузию

Туроператоры готовы возобновить продажу путевок в Грузию - РИА Новости, 19.01.2023

Туроператоры готовы возобновить продажу путевок в Грузию

В ассортименте у российских туроператоров могут появиться путевки в Грузию, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:55

2023-01-19T11:55

2023-01-19T11:57

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В ассортименте у российских туроператоров могут появиться путевки в Грузию, сообщает АТОР."Россия всерьез рассматривает возможность возобновления прямого авиасообщения с Грузией, — отмечают в ассоциации. — Компании готовы открыть продажу туров, если они снова станут "легальными" — пока их юридический статус не определен".По словам представителей отрасли, основная проблема сейчас не столько в транспорте, сколько в рекомендации "не продавать турпакеты", данную Ростуризмом в 2019 году, когда авиасообщение между странами было прекращено.Запуск прямых рейсов добавит привлекательности направлению, уверены эксперты. Помимо пляжных программ, можно будет предлагать винные, гастрономические, экскурсионные.Как только правительство разрешит продажу путевок с перелетом, они сразу же появятся в ассортименте, уверены туроператоры. Однако нужно быть готовыми к тому, что отдых в Грузии в таком случае, скорее всего, подорожает.Ранее надежду на скорое возобновление авиасообщения между странами выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. Власти Грузии в свою очередь заявили, что относятся к этой идее положительно и будут приветствовать запуск прямых рейсов.Сейчас добраться из Москвы до Тбилиси можно на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой (стоимость билетов начинается от 14 тысяч рублей в одну сторону) или наземным транспортом через КПП "Верхний Ларс".

https://ria.ru/20230118/kazakhstan-1845724905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, сергей лавров, грузия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)