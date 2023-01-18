12:12 18.01.2023 (обновлено: 12:16 18.01.2023)
Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения с Грузией
Глава МИД Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией
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Флаг Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией.
"Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются. В прошлом году, мне сказали, ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение," - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
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Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совфеда РФ Григорием Карасиным. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне, по указу президента РФ, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Ранее МИД РФ в ответ на вопросы СМИ сообщил, что Москва хочет нормализации отношений с Тбилиси, но этот процесс должен быть "двусторонним движением".
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