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Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения с Грузией

Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения с Грузией - РИА Новости, 18.01.2023

Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:12

2023-01-18T12:12

2023-01-18T12:16

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией."Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются. В прошлом году, мне сказали, ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение," - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совфеда РФ Григорием Карасиным. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне, по указу президента РФ, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.Ранее МИД РФ в ответ на вопросы СМИ сообщил, что Москва хочет нормализации отношений с Тбилиси, но этот процесс должен быть "двусторонним движением".

https://ria.ru/20221222/reysy-1840526464.html

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