https://ria.ru/20230120/aviasoobschenie-1846282785.html

Президент Грузии призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране

Президент Грузии призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране - РИА Новости, 20.01.2023

Президент Грузии призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала идею о возобновлении прямого авиасообщения с Россией и призвала урегулировать условия пребывания россиян в... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:14

2023-01-20T15:14

2023-01-20T16:20

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ТБИЛИСИ, 20 янв — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала идею о возобновлении прямого авиасообщения с Россией и призвала урегулировать условия пребывания россиян в стране. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ее администрации.Сообщение распространили с заголовком "Не приветствую возобновления полетов с Россией!"."Я неоднократно призывала правительство, необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются", — говорится в пресс-релизе.По словам Зурабишвили, в Грузии необходимо регулирование в области выдачи разрешений на работу, регистрации бизнеса, приобретения собственности и открытия русскоязычных школ.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что эта инициатива будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан.Дипломатические отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. С тех пор диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совфеда Григорием Карасиным.Грузино-российские отношения обострились в 2019 году после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. В столице прошли акции протеста. На этом фоне президент России Владимир Путин временно запретил авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию, туроператорам и агентам рекомендовали не продавать путевки. МИД России отмечал, что Москва хочет нормализации отношений, но этот процесс должен быть двусторонним.

https://ria.ru/20221209/gruziya-1837590897.html

https://ria.ru/20230120/podderzhka-1846213264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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