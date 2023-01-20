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Президент Грузии призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране - РИА Новости, 20.01.2023
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Президент Грузии призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране
Президент Грузии призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране - РИА Новости, 20.01.2023
Президент Грузии призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала идею о возобновлении прямого авиасообщения с Россией и призвала урегулировать условия пребывания россиян в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:14
2023-01-20T16:20
грузия
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саломе зурабишвили
авиасообщение
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ТБИЛИСИ, 20 янв — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала идею о возобновлении прямого авиасообщения с Россией и призвала урегулировать условия пребывания россиян в стране. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ее администрации.Сообщение распространили с заголовком "Не приветствую возобновления полетов с Россией!"."Я неоднократно призывала правительство, необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются", — говорится в пресс-релизе.По словам Зурабишвили, в Грузии необходимо регулирование в области выдачи разрешений на работу, регистрации бизнеса, приобретения собственности и открытия русскоязычных школ.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что эта инициатива будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан.Дипломатические отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. С тех пор диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совфеда Григорием Карасиным.Грузино-российские отношения обострились в 2019 году после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. В столице прошли акции протеста. На этом фоне президент России Владимир Путин временно запретил авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию, туроператорам и агентам рекомендовали не продавать путевки. МИД России отмечал, что Москва хочет нормализации отношений, но этот процесс должен быть двусторонним.
https://ria.ru/20221209/gruziya-1837590897.html
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грузия, россия, новости - туризм, туризм, в мире, саломе зурабишвили, авиасообщение, сергей лавров, ираклий кобахидзе, тбилиси, совет федерации рф
Грузия, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Туризм, В мире, Саломе Зурабишвили, Авиасообщение, Сергей Лавров, Ираклий Кобахидзе, Тбилиси, Совет Федерации РФ
15:14 20.01.2023 (обновлено: 16:20 20.01.2023)
 
Президент Грузии призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране

Президент Грузии Зурабишвили призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 янв — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала идею о возобновлении прямого авиасообщения с Россией и призвала урегулировать условия пребывания россиян в стране. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ее администрации.
Сообщение распространили с заголовком "Не приветствую возобновления полетов с Россией!".
"Я неоднократно призывала правительство, необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются", — говорится в пресс-релизе.
По словам Зурабишвили, в Грузии необходимо регулирование в области выдачи разрешений на работу, регистрации бизнеса, приобретения собственности и открытия русскоязычных школ.
Российский и грузинский паспорта - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря 2022, 18:27
В Госдуме заявили о возможной перспективе отмены виз с Грузией
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что эта инициатива будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан.
Дипломатические отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. С тех пор диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совфеда Григорием Карасиным.
Грузино-российские отношения обострились в 2019 году после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. В столице прошли акции протеста. На этом фоне президент России Владимир Путин временно запретил авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию, туроператорам и агентам рекомендовали не продавать путевки.
МИД России отмечал, что Москва хочет нормализации отношений, но этот процесс должен быть двусторонним.
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12:17Туризм
Украина осудила Грузию за поддержку идеи восстановления рейсов с Россией
 
ТуризмГрузияРоссияНовости - ТуризмТуризмВ миреСаломе ЗурабишвилиАвиасообщениеСергей ЛавровИраклий КобахидзеТбилисиСовет Федерации РФ
 
 
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