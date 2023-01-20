15:14 20.01.2023 (обновлено: 16:20 20.01.2023)
Президент Грузии призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране
Президент Грузии Зурабишвили призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 янв — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала идею о возобновлении прямого авиасообщения с Россией и призвала урегулировать условия пребывания россиян в стране. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ее администрации.
Сообщение распространили с заголовком "Не приветствую возобновления полетов с Россией!".
"Я неоднократно призывала правительство, необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются", — говорится в пресс-релизе.
По словам Зурабишвили, в Грузии необходимо регулирование в области выдачи разрешений на работу, регистрации бизнеса, приобретения собственности и открытия русскоязычных школ.
9 декабря 2022, 18:27В Госдуме заявили о возможной перспективе отмены виз с Грузией
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что эта инициатива будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан.
Дипломатические отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. С тех пор диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совфеда Григорием Карасиным.
Грузино-российские отношения обострились в 2019 году после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. В столице прошли акции протеста. На этом фоне президент России Владимир Путин временно запретил авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию, туроператорам и агентам рекомендовали не продавать путевки.
МИД России отмечал, что Москва хочет нормализации отношений, но этот процесс должен быть двусторонним.