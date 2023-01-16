https://ria.ru/20230116/kitay-1845136138.html

В Китае авиакомпании будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов

В Китае авиакомпании будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов - РИА Новости, 16.01.2023

В Китае авиакомпании будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов

Авиакомпании, выполняющие рейсы в Китай, будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов у пассажиров с 17 января, сообщает посольство КНР в России."В целях... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:02

2023-01-16T15:02

2023-01-16T15:02

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ПЕКИН, 16 янв — РИА Новости. Авиакомпании, выполняющие рейсы в Китай, будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов у пассажиров с 17 января, сообщает посольство КНР в России."В целях обеспечения здоровых и безопасных международных авиаперевозок авиакомпании будут нести ответственность за проверку сертификатов об отрицательном результате ПЦР-тестирования, сделанного за 48 часов до поездки", — говорится на сайте дипмиссии.Уточняется, что документы здоровья будут спрашивать у прибывающих выборочно.В посольстве добавляют, что иностранцам, направляющимся в Китай, по-прежнему необходимо предоставлять таможне данные о тестах через специальное приложение, мини-программу в WeChat или на сайте ведомства, а также заполнять декларацию о состоянии здоровья при въезде в страну.Ранее сообщалось, что начиная с 8 января 2023 года выезжающие в Китай должны сдать ПЦР на COVID-19 за 48 часов до рейса. Пассажирам с отрицательным результатом не требуется обращаться за "кодом здоровья" в дипмиссию, а тем, у кого он окажется положительным, рекомендуется отложить поездку до выздоровления.

https://ria.ru/20230114/roddom-1844792746.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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