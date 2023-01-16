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В Китае авиакомпании будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов - РИА Новости, 16.01.2023
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Туризм
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В Китае авиакомпании будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов
В Китае авиакомпании будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов - РИА Новости, 16.01.2023
В Китае авиакомпании будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов
Авиакомпании, выполняющие рейсы в Китай, будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов у пассажиров с 17 января, сообщает посольство КНР в России."В целях... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:02
2023-01-16T15:02
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ПЕКИН, 16 янв — РИА Новости. Авиакомпании, выполняющие рейсы в Китай, будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов у пассажиров с 17 января, сообщает посольство КНР в России."В целях обеспечения здоровых и безопасных международных авиаперевозок авиакомпании будут нести ответственность за проверку сертификатов об отрицательном результате ПЦР-тестирования, сделанного за 48 часов до поездки", — говорится на сайте дипмиссии.Уточняется, что документы здоровья будут спрашивать у прибывающих выборочно.В посольстве добавляют, что иностранцам, направляющимся в Китай, по-прежнему необходимо предоставлять таможне данные о тестах через специальное приложение, мини-программу в WeChat или на сайте ведомства, а также заполнять декларацию о состоянии здоровья при въезде в страну.Ранее сообщалось, что начиная с 8 января 2023 года выезжающие в Китай должны сдать ПЦР на COVID-19 за 48 часов до рейса. Пассажирам с отрицательным результатом не требуется обращаться за "кодом здоровья" в дипмиссию, а тем, у кого он окажется положительным, рекомендуется отложить поездку до выздоровления.
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туризм, новости - туризм, китай, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Коронавирус COVID-19
15:02 16.01.2023
 
В Китае авиакомпании будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов

Посольство: авиакомпании будут ответственны за проверку ПЦР-тестов на рейсах в Китай

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в медиабанкСотрудница Международного аэропорта Хабаровск имени Г. И. Невельского проверяет QR-код пассажир
Сотрудница Международного аэропорта Хабаровск имени Г. И. Невельского проверяет QR-код пассажир - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ПЕКИН, 16 янв — РИА Новости. Авиакомпании, выполняющие рейсы в Китай, будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов у пассажиров с 17 января, сообщает посольство КНР в России.

"В целях обеспечения здоровых и безопасных международных авиаперевозок авиакомпании будут нести ответственность за проверку сертификатов об отрицательном результате ПЦР-тестирования, сделанного за 48 часов до поездки", — говорится на сайте дипмиссии.
Уточняется, что документы здоровья будут спрашивать у прибывающих выборочно.

В посольстве добавляют, что иностранцам, направляющимся в Китай, по-прежнему необходимо предоставлять таможне данные о тестах через специальное приложение, мини-программу в WeChat или на сайте ведомства, а также заполнять декларацию о состоянии здоровья при въезде в страну.
Ранее сообщалось, что начиная с 8 января 2023 года выезжающие в Китай должны сдать ПЦР на COVID-19 за 48 часов до рейса. Пассажирам с отрицательным результатом не требуется обращаться за "кодом здоровья" в дипмиссию, а тем, у кого он окажется положительным, рекомендуется отложить поездку до выздоровления.
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