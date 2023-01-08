https://ria.ru/20230108/knr-1843432340.html

Китай отменяет карантин для въезжающих из-за границы

Китай отменяет карантин для въезжающих из-за границы - РИА Новости, 08.01.2023

Китай отменяет карантин для въезжающих из-за границы

Китай отменяет несколько действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытию... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T00:21

2023-01-08T00:21

2023-01-08T06:00

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ПЕКИН, 8 янв — РИА Новости. Китай отменяет несколько действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытию из-за границы. Начиная с 8 января 2023 года от выезжающих в Китай потребуют сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР, они должны будут сообщить о своем результате при заполнении декларации о состоянии здоровья. Лицам с отрицательным результатом теста не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии, а тем, у кого тест окажется положительным рекомендуется отложить свою поездку до выздоровления. По приезде в Китай больше не нужно проходить централизованную изоляцию и несколько ПЦР-тестирований. В декабре прошлого года КНР начала активно послаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. К удивлению многих, власти действительно выбрали путь постепенного снятия ограничений, которое повлекло за собой резкий всплеск заболевания по всей стране. Сначала отменили требования о предоставлении отрицательного ПЦР-теста в транспорте и общественных местах, зараженным, которые переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, разрешили оставаться на домашней изоляции, хотя раньше всех с положительных тестом и даже лиц, близко контактировавших с зараженным, помещали в централизованный карантин, из-за чего китайское общество почти три года постоянно жило в страхе попасть в ковидный центр или стать причиной локдауна в своем жилом комплексе или районе. Вместе с тем отменили штрафы для выполняющих международные рейсы авиакомпаний, согласно которым, при обнаружении зараженных на рейсе его выполнение приостанавливалось на срок от одной до четырех недель. Заявление о наиболее важных корректировках комитет по вопросам здравоохранения КНР выпустил 26 декабря, согласно которому с учетом снижения патогенности коронавируса и текущей эпидемиологической ситуации внутри страны Китай с 8 января 2023 года начнет реагировать на COVID-19 с помощью мер, направленных против инфекционных заболеваний категории В, а не категории А, а само заболевание в Китае теперь станут называть "новой коронавирусной инфекцией", а не "новой коронавирусной пневмонией". Международные рейсы Управление гражданской авиации Китая с 8 января снимает отдельные ограничения на международных пассажирских рейсах, чтобы постепенно возобновить нормальное авиасообщение. Так, с воскресенья китайские и зарубежные авиакомпании начнут осуществлять пассажирские рейсы в соответствии с двусторонними транспортными соглашениями, при этом прекращается применение введенных в марте 2020 года лимитов на количество рейсов. Вместе с тем, авиационные власти страны больше не станут обозначать прибывающие из других стран рейсы как рейсы повышенного эпидемиологического риска и отменят требование о том, что число пассажиров не должно превышать 75 процентов от общей вместимости самолета. Китай постепенно возобновит прием заявок на выполнение международных пассажирских чартерных рейсов от китайских и зарубежных авиакомпаний, а также к лету-осени 2023 года полностью восстановит те процедуры и требования, которые действовали до пандемии. Также постепенно отменят режим "замкнутого контура", ПЦР-тестирование и карантинные меры для экипажей прибывающих рейсов и работников аэропортов. Тем не менее, авиакомпании по-прежнему должны проводить регулярную дезинфекцию воздушных судов, а пассажиры — носить защитные маски на протяжении всего полета. Въезд-выезд Государственное управление по делам миграции КНР сообщало, что с 8 января скорректирует меры миграционной политики, в том числе возобновится прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны. Китай возобновит предоставление услуг по получению обычных виз, разрешений на временное проживание и видов на жительство для иностранных граждан, в том числе возобновится реализация мер безвизового транзита в течение 24, 72 и 144 часов и выдача временных разрешений на въезд. Пресс-служба генконсульства России в Харбине ранее сообщила РИА Новости, что Москва и Пекин прорабатывают план возобновления наземного пассажирского сообщения между странами. В дипмиссии уверены, что этот процесс будет поэтапным: в начале 2023 года отменяется карантин для въезжающих из-за границы, далее постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей, будет открыто пассажирское сообщение, возможно, в начале в тестовом режиме на одном из российско-китайских погранпепеходов. Помимо этого, в российском генконсульстве в Харбине сообщили РИА Новости, что дипмиссия получает много заявок от китайских граждан на оформление туристических виз для поездок в Россию и ожидает всплеск туризма. Всему свое время Резкую смену риторики властей и, по сути, отказ от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, с которой жителям Китая приходилось мириться почти три года, профильные эксперты объяснили тем, что для соответствующих корректировок появились необходимые предпосылки. Так, замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ли Бинь заявил, что соответствующая корректировка антиковидных мер основана на фактах и носит упреждающий характер. По его словам, смягчение противоэпидемиологических мер вовсе не означает, что власти страны оставят вирус без присмотра или полностью откажутся от мер профилактики и контроля. Он отметил, что Китай внимательно следит за мутациями вируса, ускоряет вакцинацию населения, наращивает поставки медикаментов, укрепляет создание системы медицинской помощи и системы профилактики и контроля эпидемии, а также повышает возможности реагирования на чрезвычайные ситуации. В свою очередь глава экспертной группы по реагированию на COVID-19 при госкомитете по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь указал, что корректировка антиковидных мер является уместной, научно и законодательно обоснованной, соответствует реалиям в области профилактики и контроля эпидемии в стране, и означает смещение акцента работы с профилактики заражений на медицинское лечение. По его словам, в последние три года Китай вводил меры реагирования на COVID-19, основываясь на таких факторах как патогенность вируса, уровень иммунитета населения Китая и способность национальной системы здравоохранения противостоять этому заболеванию. Он также добавил, что цель реагирования на COVID-19 в Китае останется неизменной, она заключается в обеспечении контроля за распространением инфекции, максимальной защите жизни и здоровья людей, а также в эффективной координации контроля за эпидемией с социально-экономического развития.

https://ria.ru/20230107/shtamm-1843363314.html

https://ria.ru/20230103/vaktsina-1842942590.html

https://ria.ru/20221224/kitay-1841014733.html

https://ria.ru/20221228/kovid-1841859410.html

https://ria.ru/20230107/koronavirus-1843361795.html

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в мире, китай, россия, коронавирус covid-19