12:06 18.01.2023 (обновлено: 14:09 18.01.2023)
Сбербанк начнет работу в Крыму
Офисы Сбербанка откроются в Крыму в первом полугодии
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСтенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Стенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сбербанк сформировал команду в Крыму и начинает работать на полуострове, сообщили в пресс-службе финорганизации.
"Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка", — сообщили в банке.
Отделения Сбербанка в крупнейших городах полуострова откроются в первой половине года.
Также в этом году крымчанам станут доступными все необходимые услуги и сервисы банка.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Восемнадцатого марта 2014-го президент Владимир Путин подписал договор об образовании новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Крупнейший российский банк работал на полуострове в украинский период через свою "дочку". Но в 2014 году Сбербанк свернул все операции из-за введенных против Москвы западных санкций. В 2017-м глава банка Герман Греф заявил, что открытие офиса в Крыму — "это вопрос всей финансовой системы страны", а возможности работать на полуострове, не попав под санкции, нет.
После начала спецоперации по защите Донбасса против России стали вводить санкции, в том числе под них попали крупнейшие российские банки и компании. На этом фоне президент Владимир Путин призвал их заходить в Крым. Промсвязьбанк стал первым банком, который вышел на рынок полуострова. Он начал работу в Крыму весной 2022 года.