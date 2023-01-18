https://ria.ru/20230118/sberbank-1845678098.html

Сбербанк начнет работу в Крыму

Сбербанк начнет работу в Крыму - РИА Новости, 18.01.2023

Сбербанк начнет работу в Крыму

Сбербанк сформировал команду в Крыму и начинает работать на полуострове, сообщили в пресс-службе финорганизации. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:06

2023-01-18T12:06

2023-01-18T14:09

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новости - туризм

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сбербанк сформировал команду в Крыму и начинает работать на полуострове, сообщили в пресс-службе финорганизации. "Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка", — сообщили в банке. Отделения Сбербанка в крупнейших городах полуострова откроются в первой половине года.Также в этом году крымчанам станут доступными все необходимые услуги и сервисы банка. Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Восемнадцатого марта 2014-го президент Владимир Путин подписал договор об образовании новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Крупнейший российский банк работал на полуострове в украинский период через свою "дочку". Но в 2014 году Сбербанк свернул все операции из-за введенных против Москвы западных санкций. В 2017-м глава банка Герман Греф заявил, что открытие офиса в Крыму — "это вопрос всей финансовой системы страны", а возможности работать на полуострове, не попав под санкции, нет. После начала спецоперации по защите Донбасса против России стали вводить санкции, в том числе под них попали крупнейшие российские банки и компании. На этом фоне президент Владимир Путин призвал их заходить в Крым. Промсвязьбанк стал первым банком, который вышел на рынок полуострова. Он начал работу в Крыму весной 2022 года.

https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html

https://ria.ru/20230114/vklady-1844807896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сбербанк россии, республика крым, банки, новости - туризм