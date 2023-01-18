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Сбербанк начнет работу в Крыму - РИА Новости, 18.01.2023
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Сбербанк начнет работу в Крыму
Сбербанк начнет работу в Крыму - РИА Новости, 18.01.2023
Сбербанк начнет работу в Крыму
Сбербанк сформировал команду в Крыму и начинает работать на полуострове, сообщили в пресс-службе финорганизации. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:06
2023-01-18T14:09
экономика
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сбербанк россии
республика крым
банки
новости - туризм
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сбербанк сформировал команду в Крыму и начинает работать на полуострове, сообщили в пресс-службе финорганизации. "Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка", — сообщили в банке. Отделения Сбербанка в крупнейших городах полуострова откроются в первой половине года.Также в этом году крымчанам станут доступными все необходимые услуги и сервисы банка. Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Восемнадцатого марта 2014-го президент Владимир Путин подписал договор об образовании новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Крупнейший российский банк работал на полуострове в украинский период через свою "дочку". Но в 2014 году Сбербанк свернул все операции из-за введенных против Москвы западных санкций. В 2017-м глава банка Герман Греф заявил, что открытие офиса в Крыму — "это вопрос всей финансовой системы страны", а возможности работать на полуострове, не попав под санкции, нет. После начала спецоперации по защите Донбасса против России стали вводить санкции, в том числе под них попали крупнейшие российские банки и компании. На этом фоне президент Владимир Путин призвал их заходить в Крым. Промсвязьбанк стал первым банком, который вышел на рынок полуострова. Он начал работу в Крыму весной 2022 года.
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экономика, россия, сбербанк россии, республика крым, банки, новости - туризм
Экономика, Россия, Сбербанк России, Республика Крым, Банки, Новости - Туризм
12:06 18.01.2023 (обновлено: 14:09 18.01.2023)
 
Сбербанк начнет работу в Крыму

Офисы Сбербанка откроются в Крыму в первом полугодии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСтенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Стенд Сбера на XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сбербанк сформировал команду в Крыму и начинает работать на полуострове, сообщили в пресс-службе финорганизации.
"Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка", — сообщили в банке.
Отделения Сбербанка в крупнейших городах полуострова откроются в первой половине года.
Также в этом году крымчанам станут доступными все необходимые услуги и сервисы банка.
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Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Восемнадцатого марта 2014-го президент Владимир Путин подписал договор об образовании новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Крупнейший российский банк работал на полуострове в украинский период через свою "дочку". Но в 2014 году Сбербанк свернул все операции из-за введенных против Москвы западных санкций. В 2017-м глава банка Герман Греф заявил, что открытие офиса в Крыму — "это вопрос всей финансовой системы страны", а возможности работать на полуострове, не попав под санкции, нет.
После начала спецоперации по защите Донбасса против России стали вводить санкции, в том числе под них попали крупнейшие российские банки и компании. На этом фоне президент Владимир Путин призвал их заходить в Крым. Промсвязьбанк стал первым банком, который вышел на рынок полуострова. Он начал работу в Крыму весной 2022 года.
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