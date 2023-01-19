https://ria.ru/20230119/gruziya-1845884446.html

В Грузии высказались о возможности возобновления прямых рейсов с Россией

В Грузии высказались о возможности возобновления прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 19.01.2023

В Грузии высказались о возможности возобновления прямых рейсов с Россией

Возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан, заявил председатель... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:19

2023-01-19T10:19

2023-01-19T10:19

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ТБИЛИСИ, 19 янв - РИА Новости. Возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "В 2019 году Россия в одностороннем порядке приняла решение прекратить полеты. Это была своего рода санкция против Грузии, и она нанесла ущерб гражданам Грузии. Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, мы приветствуем любое такое решение", – заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди". По его словам, на территории России проживают около миллиона этнических грузин, а также азербайджанцы, армяне с грузинским гражданством. В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. По указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. МИД РФ в ответ на вопросы СМИ сообщал, что Москва хочет нормализации отношений с Тбилиси, но этот процесс должен быть "двусторонним движением".

https://ria.ru/20230118/aviasoobschenie-1845679977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, ираклий кобахидзе, сергей лавров, россия, грузия, авиасообщение