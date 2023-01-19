В Грузии высказались о возможности возобновления прямых рейсов с Россией
Кобахидзе: Грузия приветствует возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией
© РИА Новости / Рухкян / Перейти в медиабанкПанорама Тбилиси. На переднем плане - храм Метехи, на заднем - Православный кафедральный собор Цминда Самеба
ТБИЛИСИ, 19 янв - РИА Новости. Возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"В 2019 году Россия в одностороннем порядке приняла решение прекратить полеты. Это была своего рода санкция против Грузии, и она нанесла ущерб гражданам Грузии. Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, мы приветствуем любое такое решение", – заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".
По его словам, на территории России проживают около миллиона этнических грузин, а также азербайджанцы, армяне с грузинским гражданством.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией.
Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. По указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. МИД РФ в ответ на вопросы СМИ сообщал, что Москва хочет нормализации отношений с Тбилиси, но этот процесс должен быть "двусторонним движением".