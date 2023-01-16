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СМИ: в Паттайе российский турист разгромил два супермаркета - РИА Новости, 16.01.2023
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Туризм
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СМИ: в Паттайе российский турист разгромил два супермаркета
СМИ: в Паттайе российский турист разгромил два супермаркета - РИА Новости, 16.01.2023
СМИ: в Паттайе российский турист разгромил два супермаркета
В Паттайе задержали туриста, предположительно, россиянина, разгромившего сразу два магазина на Уолкинг-стрит, сообщает The Thaiger. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:06
2023-01-16T14:07
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Паттайе задержали туриста, предположительно, россиянина, разгромившего сразу два магазина на Уолкинг-стрит, сообщает The Thaiger.По данным издания, инцидент произошел рано утром. Сначала "мужчина лет 35-40" (издание пишет, что это россиянин, при этом не уточняется, подтверждено ли это документально) зашел в один из магазинов, начал приставать к покупателям, разбил витрину и разбросал продукты."Пол был усыпан битым стеклом", — пишет The Thaiger. Отмечается, что турист нанес себе несколько ран, пострадал также и 53-летний работник супермаркета.Затем мужчина зашел в другой магазин и заперся там. Прибывшие сотрудники полиции задержали хулигана."У мужчины было кровотечение, а в ногах застряло стекло, поэтому туриста срочно доставили его в больницу для оказания помощи, — уточняет издание. — Полиция не сообщила, какие обвинения будут предъявлены туристу после выписки из больницы".
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туризм, новости - туризм, паттайя, таиланд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Паттайя, Таиланд
14:06 16.01.2023 (обновлено: 14:07 16.01.2023)
 
СМИ: в Паттайе российский турист разгромил два супермаркета

СМИ: в Паттайе задержали российского туриста, который разгромил два супермаркета

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете на острове Пхукет в Таиланде
Покупатели в супермаркете на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Паттайе задержали туриста, предположительно, россиянина, разгромившего сразу два магазина на Уолкинг-стрит, сообщает The Thaiger.
По данным издания, инцидент произошел рано утром. Сначала "мужчина лет 35-40" (издание пишет, что это россиянин, при этом не уточняется, подтверждено ли это документально) зашел в один из магазинов, начал приставать к покупателям, разбил витрину и разбросал продукты.
"Пол был усыпан битым стеклом", — пишет The Thaiger. Отмечается, что турист нанес себе несколько ран, пострадал также и 53-летний работник супермаркета.
Затем мужчина зашел в другой магазин и заперся там. Прибывшие сотрудники полиции задержали хулигана.
"У мужчины было кровотечение, а в ногах застряло стекло, поэтому туриста срочно доставили его в больницу для оказания помощи, — уточняет издание. — Полиция не сообщила, какие обвинения будут предъявлены туристу после выписки из больницы".
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