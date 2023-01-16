https://ria.ru/20230116/tailand-1845163059.html
СМИ: в Паттайе российский турист разгромил два супермаркета
СМИ: в Паттайе российский турист разгромил два супермаркета - РИА Новости, 16.01.2023
СМИ: в Паттайе российский турист разгромил два супермаркета
В Паттайе задержали туриста, предположительно, россиянина, разгромившего сразу два магазина на Уолкинг-стрит, сообщает The Thaiger. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:06
2023-01-16T14:06
2023-01-16T14:07
туризм
туризм
новости - туризм
паттайя
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656345_0:93:2022:1230_1920x0_80_0_0_4b1608605ae1340f119de6555feb8867.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Паттайе задержали туриста, предположительно, россиянина, разгромившего сразу два магазина на Уолкинг-стрит, сообщает The Thaiger.По данным издания, инцидент произошел рано утром. Сначала "мужчина лет 35-40" (издание пишет, что это россиянин, при этом не уточняется, подтверждено ли это документально) зашел в один из магазинов, начал приставать к покупателям, разбил витрину и разбросал продукты."Пол был усыпан битым стеклом", — пишет The Thaiger. Отмечается, что турист нанес себе несколько ран, пострадал также и 53-летний работник супермаркета.Затем мужчина зашел в другой магазин и заперся там. Прибывшие сотрудники полиции задержали хулигана."У мужчины было кровотечение, а в ногах застряло стекло, поэтому туриста срочно доставили его в больницу для оказания помощи, — уточняет издание. — Полиция не сообщила, какие обвинения будут предъявлены туристу после выписки из больницы".
https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html
паттайя
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656345_130:0:1893:1322_1920x0_80_0_0_2384f6546740eb25d1a1df4ede839dac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, паттайя, таиланд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Паттайя, Таиланд
14:06 16.01.2023 (обновлено: 14:07 16.01.2023)
СМИ: в Паттайе российский турист разгромил два супермаркета
СМИ: в Паттайе задержали российского туриста, который разгромил два супермаркета
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
В Паттайе задержали туриста, предположительно, россиянина, разгромившего сразу два магазина на Уолкинг-стрит, сообщает
The Thaiger.
По данным издания, инцидент произошел рано утром. Сначала "мужчина лет 35-40" (издание пишет, что это россиянин, при этом не уточняется, подтверждено ли это документально) зашел в один из магазинов, начал приставать к покупателям, разбил витрину и разбросал продукты.
"Пол был усыпан битым стеклом", — пишет The Thaiger. Отмечается, что турист нанес себе несколько ран, пострадал также и 53-летний работник супермаркета.
Затем мужчина зашел в другой магазин и заперся там. Прибывшие сотрудники полиции задержали хулигана.
"У мужчины было кровотечение, а в ногах застряло стекло, поэтому туриста срочно доставили его в больницу для оказания помощи, — уточняет издание. — Полиция не сообщила, какие обвинения будут предъявлены туристу после выписки из больницы".