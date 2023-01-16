https://ria.ru/20230116/tailand-1845163059.html

СМИ: в Паттайе российский турист разгромил два супермаркета

СМИ: в Паттайе российский турист разгромил два супермаркета - РИА Новости, 16.01.2023

СМИ: в Паттайе российский турист разгромил два супермаркета

В Паттайе задержали туриста, предположительно, россиянина, разгромившего сразу два магазина на Уолкинг-стрит, сообщает The Thaiger. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:06

2023-01-16T14:06

2023-01-16T14:07

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Паттайе задержали туриста, предположительно, россиянина, разгромившего сразу два магазина на Уолкинг-стрит, сообщает The Thaiger.По данным издания, инцидент произошел рано утром. Сначала "мужчина лет 35-40" (издание пишет, что это россиянин, при этом не уточняется, подтверждено ли это документально) зашел в один из магазинов, начал приставать к покупателям, разбил витрину и разбросал продукты."Пол был усыпан битым стеклом", — пишет The Thaiger. Отмечается, что турист нанес себе несколько ран, пострадал также и 53-летний работник супермаркета.Затем мужчина зашел в другой магазин и заперся там. Прибывшие сотрудники полиции задержали хулигана."У мужчины было кровотечение, а в ногах застряло стекло, поэтому туриста срочно доставили его в больницу для оказания помощи, — уточняет издание. — Полиция не сообщила, какие обвинения будут предъявлены туристу после выписки из больницы".

https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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