https://ria.ru/20230119/gonkong-1845887247.html
Гонконг отменит карантин для заболевших COVID-19
Гонконг отменит карантин для заболевших COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2023
Гонконг отменит карантин для заболевших COVID-19
Гонконг с 30 января отменит обязательную пятидневную изоляцию для людей с положительным тестом на COVID-19, заявил глава администрации специального... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:47
2023-01-19T13:47
2023-01-19T14:32
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ПЕКИН, 19 янв — РИА Новости. Гонконг с 30 января отменит обязательную пятидневную изоляцию для людей с положительным тестом на COVID-19, заявил глава администрации специального административного района Джон Ли. "Правительство должно перейти от жесткого управления к контролю, который позволяет гражданам самим принимать решения и брать на себя ответственность", — сказал он. По его словам, этот важный шаг – необходимый этап для всех стран на пути к нормальной жизни. Глава администрации указал, что Гонконг в соответствии с новыми нормами должен относиться к COVID-19 как к любому другому заболеванию верхних дыхательных путей. Вместе с тем Ли отметил, что решение было принято, поскольку в стране достаточно высокий уровень вакцинации, и заражений через две недели после открытия границы с материковым Китаем ухудшения эпидемиологической ситуации не наблюдается. Из ограничений остаются требования изоляции зараженных и ношение защитной маски.Отмена ограничений в Гонконге следует за снятием 8 января антиковидных мер в материковом Китае: карантина и ПЦР-тестирования для приезжающих из-за границы теперь нет, зараженные COVID-19 могут лечиться дома, а локдауны на предприятиях и в жилых комплексах больше не вводятся.Гонконг принимает только привитых российских туристов. Им нужно предоставить справку о вакцинации "Спутником V" на английском или китайском языке, результат теста на антиген, сделанный в течение 24 часов до посадки в самолет, и трижды за неделю после прибытия сделать ПЦР-анализ на коронавирус.Для визита на срок до 14 дней виза не нужна. Прямых рейсов между странами нет, чаще всего туристы летят с пересадкой в континентальном Китае, Макао, Турции или на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20230119/turtsiya-1845677739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, гонконг, коронавирус covid-19, китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гонконг, Коронавирус COVID-19, Китай
13:47 19.01.2023 (обновлено: 14:32 19.01.2023)
Гонконг отменит карантин для заболевших COVID-19
Власти Гонконга с 30 января планируют отменить карантин для заболевших COVID-19
ПЕКИН, 19 янв — РИА Новости. Гонконг с 30 января отменит обязательную пятидневную изоляцию для людей с положительным тестом на COVID-19, заявил глава администрации специального административного района Джон Ли.
"Правительство должно перейти от жесткого управления к контролю, который позволяет гражданам самим принимать решения и брать на себя ответственность", — сказал он.
По его словам, этот важный шаг – необходимый этап для всех стран на пути к нормальной жизни. Глава администрации указал, что Гонконг в соответствии с новыми нормами должен относиться к COVID-19 как к любому другому заболеванию верхних дыхательных путей.
Вместе с тем Ли отметил, что решение было принято, поскольку в стране достаточно высокий уровень вакцинации, и заражений через две недели после открытия границы с материковым Китаем
ухудшения эпидемиологической ситуации не наблюдается.
Из ограничений остаются требования изоляции зараженных и ношение защитной маски.
Отмена ограничений в Гонконге следует за снятием
8 января антиковидных мер в материковом Китае: карантина и ПЦР-тестирования для приезжающих из-за границы теперь нет, зараженные COVID-19 могут лечиться дома, а локдауны на предприятиях и в жилых комплексах больше не вводятся.
Гонконг принимает только привитых российских туристов. Им нужно предоставить справку о вакцинации "Спутником V" на английском или китайском языке, результат теста на антиген, сделанный в течение 24 часов до посадки в самолет, и трижды за неделю после прибытия сделать ПЦР-анализ на коронавирус.
Для визита на срок до 14 дней виза не нужна. Прямых рейсов между странами нет, чаще всего туристы летят с пересадкой в континентальном Китае, Макао, Турции или на Ближнем Востоке.