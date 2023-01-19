https://ria.ru/20230119/gonkong-1845887247.html

Гонконг отменит карантин для заболевших COVID-19

Гонконг отменит карантин для заболевших COVID-19 - РИА Новости, 19.01.2023

Гонконг отменит карантин для заболевших COVID-19

Гонконг с 30 января отменит обязательную пятидневную изоляцию для людей с положительным тестом на COVID-19, заявил глава администрации специального... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:47

2023-01-19T13:47

2023-01-19T14:32

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ПЕКИН, 19 янв — РИА Новости. Гонконг с 30 января отменит обязательную пятидневную изоляцию для людей с положительным тестом на COVID-19, заявил глава администрации специального административного района Джон Ли. "Правительство должно перейти от жесткого управления к контролю, который позволяет гражданам самим принимать решения и брать на себя ответственность", — сказал он. По его словам, этот важный шаг – необходимый этап для всех стран на пути к нормальной жизни. Глава администрации указал, что Гонконг в соответствии с новыми нормами должен относиться к COVID-19 как к любому другому заболеванию верхних дыхательных путей. Вместе с тем Ли отметил, что решение было принято, поскольку в стране достаточно высокий уровень вакцинации, и заражений через две недели после открытия границы с материковым Китаем ухудшения эпидемиологической ситуации не наблюдается. Из ограничений остаются требования изоляции зараженных и ношение защитной маски.Отмена ограничений в Гонконге следует за снятием 8 января антиковидных мер в материковом Китае: карантина и ПЦР-тестирования для приезжающих из-за границы теперь нет, зараженные COVID-19 могут лечиться дома, а локдауны на предприятиях и в жилых комплексах больше не вводятся.Гонконг принимает только привитых российских туристов. Им нужно предоставить справку о вакцинации "Спутником V" на английском или китайском языке, результат теста на антиген, сделанный в течение 24 часов до посадки в самолет, и трижды за неделю после прибытия сделать ПЦР-анализ на коронавирус.Для визита на срок до 14 дней виза не нужна. Прямых рейсов между странами нет, чаще всего туристы летят с пересадкой в континентальном Китае, Макао, Турции или на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20230119/turtsiya-1845677739.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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