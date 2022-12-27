https://ria.ru/20221227/kitay-1841592415.html

В АТОР прокомментировали открытие границ Китая для туристов

В АТОР прокомментировали открытие границ Китая для туристов - РИА Новости, 27.12.2022

В АТОР прокомментировали открытие границ Китая для туристов

Выводы об открытии границ Китая для туристов делать рано, цель въезда "туризм" не упомянута в сообщениях властей о планируемой отмене карантина, следует... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:03

2022-12-27T12:03

2022-12-27T12:04

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туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выводы об открытии границ Китая для туристов делать рано, цель въезда "туризм" не упомянута в сообщениях властей о планируемой отмене карантина, следует дождаться официальных заявлений, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Крайне сложно делать выводы об открытии границ Китая с 8 января для туристов. Туризм (въезд в КНР с целью туризма и отдыха) фактически не упомянут в источнике нигде. Зато, напротив, упомянуты всевозможные нетуристические цели въезда", – говорится в сообщении АТОР. В ассоциации отметили, что с выездом китайцев за границу ясности больше: "Твердо обещано возобновление выезда, но без точной даты и с отсылкой к международной ситуации". В свою очередь, туристические компании Хабаровска и Владивостока заявили РИА Новости, что пока не возобновляют туры в Китай с Дальнего Востока, ждут сигнала от властей.Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря уведомил, что с 8 января прибывающие в Китай должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда, лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, а ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены. South China Morning Post написала, что "Китай вновь откроет границы и откажется от карантина 8 января".

https://ria.ru/20221227/kitay-1841577290.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, китай, дальний восток, коронавирус covid-19, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)