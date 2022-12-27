12:03 27.12.2022 (обновлено: 12:04 27.12.2022)
В АТОР прокомментировали открытие границ Китая для туристов
АТОР: следует дождаться официальных заявлений об открытии границ Китая для туристов
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выводы об открытии границ Китая для туристов делать рано, цель въезда "туризм" не упомянута в сообщениях властей о планируемой отмене карантина, следует дождаться официальных заявлений, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Крайне сложно делать выводы об открытии границ Китая с 8 января для туристов. Туризм (въезд в КНР с целью туризма и отдыха) фактически не упомянут в источнике нигде. Зато, напротив, упомянуты всевозможные нетуристические цели въезда", – говорится в сообщении АТОР.
В ассоциации отметили, что с выездом китайцев за границу ясности больше: "Твердо обещано возобновление выезда, но без точной даты и с отсылкой к международной ситуации".
"Следует дождаться официальных документов и публикаций китайской стороны – хотя бы на уровне сообщений агентства Синьхуа. Только они позволят делать прогнозы о возобновлении туризма в КНР – и въездного, и выездного", – подчеркивают в ассоциации.
В свою очередь, туристические компании Хабаровска и Владивостока заявили РИА Новости, что пока не возобновляют туры в Китай с Дальнего Востока, ждут сигнала от властей.
Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря уведомил, что с 8 января прибывающие в Китай должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда, лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, а ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены. South China Morning Post написала, что "Китай вновь откроет границы и откажется от карантина 8 января".