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В АТОР прокомментировали открытие границ Китая для туристов - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221227/kitay-1841592415.html
В АТОР прокомментировали открытие границ Китая для туристов
В АТОР прокомментировали открытие границ Китая для туристов - РИА Новости, 27.12.2022
В АТОР прокомментировали открытие границ Китая для туристов
Выводы об открытии границ Китая для туристов делать рано, цель въезда "туризм" не упомянута в сообщениях властей о планируемой отмене карантина, следует... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:03
2022-12-27T12:04
туризм
туризм
новости - туризм
китай
дальний восток
коронавирус covid-19
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выводы об открытии границ Китая для туристов делать рано, цель въезда "туризм" не упомянута в сообщениях властей о планируемой отмене карантина, следует дождаться официальных заявлений, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Крайне сложно делать выводы об открытии границ Китая с 8 января для туристов. Туризм (въезд в КНР с целью туризма и отдыха) фактически не упомянут в источнике нигде. Зато, напротив, упомянуты всевозможные нетуристические цели въезда", – говорится в сообщении АТОР. В ассоциации отметили, что с выездом китайцев за границу ясности больше: "Твердо обещано возобновление выезда, но без точной даты и с отсылкой к международной ситуации". В свою очередь, туристические компании Хабаровска и Владивостока заявили РИА Новости, что пока не возобновляют туры в Китай с Дальнего Востока, ждут сигнала от властей.Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря уведомил, что с 8 января прибывающие в Китай должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда, лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, а ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены. South China Morning Post написала, что "Китай вновь откроет границы и откажется от карантина 8 января".
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туризм, новости - туризм, китай, дальний восток, коронавирус covid-19, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Дальний Восток, Коронавирус COVID-19, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
12:03 27.12.2022 (обновлено: 12:04 27.12.2022)
 
В АТОР прокомментировали открытие границ Китая для туристов

АТОР: следует дождаться официальных заявлений об открытии границ Китая для туристов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выводы об открытии границ Китая для туристов делать рано, цель въезда "туризм" не упомянута в сообщениях властей о планируемой отмене карантина, следует дождаться официальных заявлений, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Крайне сложно делать выводы об открытии границ Китая с 8 января для туристов. Туризм (въезд в КНР с целью туризма и отдыха) фактически не упомянут в источнике нигде. Зато, напротив, упомянуты всевозможные нетуристические цели въезда", – говорится в сообщении АТОР.
В ассоциации отметили, что с выездом китайцев за границу ясности больше: "Твердо обещано возобновление выезда, но без точной даты и с отсылкой к международной ситуации".
"Следует дождаться официальных документов и публикаций китайской стороны – хотя бы на уровне сообщений агентства Синьхуа. Только они позволят делать прогнозы о возобновлении туризма в КНР – и въездного, и выездного", – подчеркивают в ассоциации.
В свою очередь, туристические компании Хабаровска и Владивостока заявили РИА Новости, что пока не возобновляют туры в Китай с Дальнего Востока, ждут сигнала от властей.
Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря уведомил, что с 8 января прибывающие в Китай должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда, лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, а ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены. South China Morning Post написала, что "Китай вновь откроет границы и откажется от карантина 8 января".
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
11:21Туризм
В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайДальний ВостокКоронавирус COVID-19туристыАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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