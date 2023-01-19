https://ria.ru/20230119/turoperatory-1845987583.html

В РСТ предложили возвращать долги россиянам из фондов туроператоров

В РСТ предложили возвращать долги россиянам из фондов туроператоров - РИА Новости, 19.01.2023

В РСТ предложили возвращать долги россиянам из фондов туроператоров

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил возвращать средства за отмененные и несостоявшиеся поездки из фондов персональной ответственности туроператоров. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:12

2023-01-19T15:12

2023-01-19T15:12

туризм

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российский союз туриндустрии (рст)

туризм

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил возвращать средства за отмененные и несостоявшиеся поездки из фондов персональной ответственности туроператоров."В отсутствие постановления о продлении отсрочки по долгам операторов РСТ предлагает свой вариант решения проблемы. Союз обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с инициативой предоставить туроператорам право на возврат россиянам стоимости путешествий, отмененных после 24 февраля 2022 года, из средств фондов персональной ответственности", — рассказали РИА Новости в организации.Такие фонды компании формируют сами. И средства из них могут расходоваться только на выплаты туристам в случае банкротства.Отмечается, что подобная мера уже применялась в 2021 году, она касалась не состоявшихся из-за пандемии поездок. В итоге ассоциация "Турпомощь" получила 91 уведомление от компаний, официально заявивших об использовании средств фонда."В свое время "ковидная" отсрочка помогла рынку избежать волны банкротств и вернуть многим россиянам их деньги: к октябрю 2022 года задолженность бизнеса уменьшилась более чем в четыре раза – с 45 миллиардов рублей до 10", — подчеркнули в РСТ.В пресс-службе также добавили, что сейчас общие долги турфирм предположительно не превышают 1,5-2 миллиарда рублей."Но и эта сумма неподъемна для большинства нишевых компаний, которые работали с закрытыми сейчас направлениями", — заключили в союзе.

https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), туризм