В РСТ предложили возвращать долги россиянам из фондов туроператоров
РСТ предлагает возвращать долги туристам из фондов персональной ответственности операторов
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил возвращать средства за отмененные и несостоявшиеся поездки из фондов персональной ответственности туроператоров.
"В отсутствие постановления о продлении отсрочки по долгам операторов РСТ предлагает свой вариант решения проблемы. Союз обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с инициативой предоставить туроператорам право на возврат россиянам стоимости путешествий, отмененных после 24 февраля 2022 года, из средств фондов персональной ответственности", — рассказали РИА Новости в организации.
Такие фонды компании формируют сами. И средства из них могут расходоваться только на выплаты туристам в случае банкротства.
Отмечается, что подобная мера уже применялась в 2021 году, она касалась не состоявшихся из-за пандемии поездок. В итоге ассоциация "Турпомощь" получила 91 уведомление от компаний, официально заявивших об использовании средств фонда.
"В свое время "ковидная" отсрочка помогла рынку избежать волны банкротств и вернуть многим россиянам их деньги: к октябрю 2022 года задолженность бизнеса уменьшилась более чем в четыре раза – с 45 миллиардов рублей до 10", — подчеркнули в РСТ.
Такие фонды компании формируют сами. И средства из них могут расходоваться только на выплаты туристам в случае банкротства.
Отмечается, что подобная мера уже применялась в 2021 году, она касалась не состоявшихся из-за пандемии поездок. В итоге ассоциация "Турпомощь" получила 91 уведомление от компаний, официально заявивших об использовании средств фонда.
"В свое время "ковидная" отсрочка помогла рынку избежать волны банкротств и вернуть многим россиянам их деньги: к октябрю 2022 года задолженность бизнеса уменьшилась более чем в четыре раза – с 45 миллиардов рублей до 10", — подчеркнули в РСТ.
В пресс-службе также добавили, что сейчас общие долги турфирм предположительно не превышают 1,5-2 миллиарда рублей.
"Но и эта сумма неподъемна для большинства нишевых компаний, которые работали с закрытыми сейчас направлениями", — заключили в союзе.