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В РСТ предложили возвращать долги россиянам из фондов туроператоров - РИА Новости, 19.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230119/turoperatory-1845987583.html
В РСТ предложили возвращать долги россиянам из фондов туроператоров
В РСТ предложили возвращать долги россиянам из фондов туроператоров - РИА Новости, 19.01.2023
В РСТ предложили возвращать долги россиянам из фондов туроператоров
Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил возвращать средства за отмененные и несостоявшиеся поездки из фондов персональной ответственности туроператоров. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:12
2023-01-19T15:12
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
туризм
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил возвращать средства за отмененные и несостоявшиеся поездки из фондов персональной ответственности туроператоров."В отсутствие постановления о продлении отсрочки по долгам операторов РСТ предлагает свой вариант решения проблемы. Союз обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с инициативой предоставить туроператорам право на возврат россиянам стоимости путешествий, отмененных после 24 февраля 2022 года, из средств фондов персональной ответственности", — рассказали РИА Новости в организации.Такие фонды компании формируют сами. И средства из них могут расходоваться только на выплаты туристам в случае банкротства.Отмечается, что подобная мера уже применялась в 2021 году, она касалась не состоявшихся из-за пандемии поездок. В итоге ассоциация "Турпомощь" получила 91 уведомление от компаний, официально заявивших об использовании средств фонда."В свое время "ковидная" отсрочка помогла рынку избежать волны банкротств и вернуть многим россиянам их деньги: к октябрю 2022 года задолженность бизнеса уменьшилась более чем в четыре раза – с 45 миллиардов рублей до 10", — подчеркнули в РСТ.В пресс-службе также добавили, что сейчас общие долги турфирм предположительно не превышают 1,5-2 миллиарда рублей."Но и эта сумма неподъемна для большинства нишевых компаний, которые работали с закрытыми сейчас направлениями", — заключили в союзе.
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новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), Туризм
15:12 19.01.2023
 
В РСТ предложили возвращать долги россиянам из фондов туроператоров

РСТ предлагает возвращать долги туристам из фондов персональной ответственности операторов

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил возвращать средства за отмененные и несостоявшиеся поездки из фондов персональной ответственности туроператоров.
"В отсутствие постановления о продлении отсрочки по долгам операторов РСТ предлагает свой вариант решения проблемы. Союз обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с инициативой предоставить туроператорам право на возврат россиянам стоимости путешествий, отмененных после 24 февраля 2022 года, из средств фондов персональной ответственности", — рассказали РИА Новости в организации.

Такие фонды компании формируют сами. И средства из них могут расходоваться только на выплаты туристам в случае банкротства.

Отмечается, что подобная мера уже применялась в 2021 году, она касалась не состоявшихся из-за пандемии поездок. В итоге ассоциация "Турпомощь" получила 91 уведомление от компаний, официально заявивших об использовании средств фонда.

"В свое время "ковидная" отсрочка помогла рынку избежать волны банкротств и вернуть многим россиянам их деньги: к октябрю 2022 года задолженность бизнеса уменьшилась более чем в четыре раза – с 45 миллиардов рублей до 10", — подчеркнули в РСТ.
В пресс-службе также добавили, что сейчас общие долги турфирм предположительно не превышают 1,5-2 миллиарда рублей.
"Но и эта сумма неподъемна для большинства нишевых компаний, которые работали с закрытыми сейчас направлениями", — заключили в союзе.
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