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Во время рейса "Уральских авиалиний" родилась девочка

Во время рейса "Уральских авиалиний" родилась девочка - РИА Новости, 14.01.2023

Во время рейса "Уральских авиалиний" родилась девочка

Девочка родилась во время рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшем из Москвы в Таджикистан, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T07:44

2023-01-14T07:44

2023-01-14T07:57

москва

таджикистан

жуковский

уральские авиалинии

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Девочка родилась во время рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшем из Москвы в Таджикистан, сообщает пресс-служба перевозчика. Уточняется, что экстренная посадка из-за ситуации не потребовалась. Здоровая девочка ростом 46 сантиметров и весом 2,6 килограмма появилась на свет через час после начала родов, а в аэропорту прибытия семью ожидала бригада скорой помощи. В настоящее время мать и дочь выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230111/aeroflot-1844151175.html

москва

таджикистан

жуковский

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москва, таджикистан, жуковский, уральские авиалинии, общество