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Во время рейса "Уральских авиалиний" родилась девочка - РИА Новости, 14.01.2023
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Во время рейса "Уральских авиалиний" родилась девочка
Во время рейса "Уральских авиалиний" родилась девочка - РИА Новости, 14.01.2023
Во время рейса "Уральских авиалиний" родилась девочка
Девочка родилась во время рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшем из Москвы в Таджикистан, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T07:44
2023-01-14T07:57
москва
таджикистан
жуковский
уральские авиалинии
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Девочка родилась во время рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшем из Москвы в Таджикистан, сообщает пресс-служба перевозчика. Уточняется, что экстренная посадка из-за ситуации не потребовалась. Здоровая девочка ростом 46 сантиметров и весом 2,6 килограмма появилась на свет через час после начала родов, а в аэропорту прибытия семью ожидала бригада скорой помощи. В настоящее время мать и дочь выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо, добавили в пресс-службе.
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таджикистан
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москва, таджикистан, жуковский, уральские авиалинии, общество
Москва, Таджикистан, Жуковский, Уральские авиалинии, Общество
07:44 14.01.2023 (обновлено: 07:57 14.01.2023)
 
Во время рейса "Уральских авиалиний" родилась девочка

Девочка родилась во время рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы в Таджикистан

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Самолет компании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Девочка родилась во время рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшем из Москвы в Таджикистан, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Это случилось на рейсе Жуковский - Худжанд. После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экстренная посадка из-за ситуации не потребовалась. Здоровая девочка ростом 46 сантиметров и весом 2,6 килограмма появилась на свет через час после начала родов, а в аэропорту прибытия семью ожидала бригада скорой помощи. В настоящее время мать и дочь выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо, добавили в пресс-службе.
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МоскваТаджикистанЖуковскийУральские авиалинииОбщество
 
 
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