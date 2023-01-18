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Бортпроводники спасли кота Лешку, которого не пускали в Таиланд

Бортпроводники спасли кота Лешку, которого не пускали в Таиланд - РИА Новости, 18.01.2023

Бортпроводники спасли кота Лешку, которого не пускали в Таиланд

Кота по кличке Лешка не пустили в Таиланд из-за отсутствия у его хозяйки необходимых документов, в аэропорту предложили усыпить животное, но хвостатого спасли... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:54

2023-01-18T17:54

2023-01-18T18:27

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кота по кличке Лешка не пустили в Таиланд из-за отсутствия у его хозяйки необходимых документов, в аэропорту предложили усыпить животное, но хвостатого спасли бортпроводники авиакомпании, сообщает Минтранс на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Россиянка Евгения отправилась на отдых в азиатскую страну и взяла с собой любимого питомца. Перед этим девушка оформила все необходимые справки для перевозки кота, но ее ждал неприятный сюрприз.В итоге история закончилась благополучно: кота удалось спасти. Бортпроводники авиакомпании Red Wings забрали животное с собой назад в Россию, а позже, уже с полным комплектом необходимых бумаг, отправили к взволнованной хозяйке в таиландский Утапао.

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