17:54 18.01.2023 (обновлено: 18:27 18.01.2023)
Бортпроводники спасли кота Лешку, которого не пускали в Таиланд
Бортпроводники спасли кота Лешку, которого предложили усыпить в аэропорту в Таиланде
© Фото : Авиакомпания Red Wings/TelegramБортпроводники авиакомпании Red Wings спасли кота по кличке Лешка и помогли ему воссоединиться с хозяйкой
Бортпроводники авиакомпании Red Wings спасли кота по кличке Лешка и помогли ему воссоединиться с хозяйкой
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кота по кличке Лешка не пустили в Таиланд из-за отсутствия у его хозяйки необходимых документов, в аэропорту предложили усыпить животное, но хвостатого спасли бортпроводники авиакомпании, сообщает Минтранс на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Россиянка Евгения отправилась на отдых в азиатскую страну и взяла с собой любимого питомца. Перед этим девушка оформила все необходимые справки для перевозки кота, но ее ждал неприятный сюрприз.
"При въезде у Лешки не обнаружилось одного нужного документа. Сотрудники аэропорта впустить его отказались, предложив усыпить или отправить обратно", — рассказали в ведомстве.
В итоге история закончилась благополучно: кота удалось спасти. Бортпроводники авиакомпании Red Wings забрали животное с собой назад в Россию, а позже, уже с полным комплектом необходимых бумаг, отправили к взволнованной хозяйке в таиландский Утапао.
© Фото : Авиакомпания Red Wings/TelegramБортпроводники авиакомпании Red Wings спасли кота по кличке Лешка и помогли ему воссоединиться с хозяйкой
Бортпроводники авиакомпании Red Wings спасли кота по кличке Лешка и помогли ему воссоединиться с хозяйкой