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Россияне могут подать заявления на туристические визы, сообщил посол Китая

Россияне могут подать заявления на туристические визы, сообщил посол Китая - РИА Новости, 20.01.2023

Россияне могут подать заявления на туристические визы, сообщил посол Китая

Граждане РФ могут подавать заявления на получение туристических виз в Китай, никаких ограничений нет, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:40

2023-01-20T18:40

2023-01-20T18:47

туризм

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туризм

новости - туризм

чжан ханьхуэй

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Граждане РФ могут подавать заявления на получение туристических виз в Китай, никаких ограничений нет, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.В пятницу министерство культуры и туризма Китая сообщило, что турфирмы Китая с 6 февраля возобновят организацию групповых туров для граждан КНР в 20 стран, включая Россию."Да, могут подавать (заявления на визу - ред.). Никаких ограничений нет", - сказал посол журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.Ранее власти страны заявили, что намерены возобновить предоставление услуг по выдаче обычных виз, разрешений на временное проживание и видов на жительство для иностранных граждан, в том числе возобновится реализация мер безвизового транзита в течение 24, 72 и 144 часов и выдача временных разрешений на въезд, однако точных сроков не называлось.

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