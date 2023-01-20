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Россияне могут подать заявления на туристические визы, сообщил посол Китая - РИА Новости, 20.01.2023
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Туризм
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Россияне могут подать заявления на туристические визы, сообщил посол Китая
Россияне могут подать заявления на туристические визы, сообщил посол Китая - РИА Новости, 20.01.2023
Россияне могут подать заявления на туристические визы, сообщил посол Китая
Граждане РФ могут подавать заявления на получение туристических виз в Китай, никаких ограничений нет, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:40
2023-01-20T18:47
туризм
китай
россия
москва
туризм
новости - туризм
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Граждане РФ могут подавать заявления на получение туристических виз в Китай, никаких ограничений нет, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.В пятницу министерство культуры и туризма Китая сообщило, что турфирмы Китая с 6 февраля возобновят организацию групповых туров для граждан КНР в 20 стран, включая Россию."Да, могут подавать (заявления на визу - ред.). Никаких ограничений нет", - сказал посол журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.Ранее власти страны заявили, что намерены возобновить предоставление услуг по выдаче обычных виз, разрешений на временное проживание и видов на жительство для иностранных граждан, в том числе возобновится реализация мер безвизового транзита в течение 24, 72 и 144 часов и выдача временных разрешений на въезд, однако точных сроков не называлось.
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китай, россия, москва, туризм, новости - туризм, чжан ханьхуэй
Туризм, Китай, Россия, Москва, Туризм, Новости - Туризм, Чжан Ханьхуэй
18:40 20.01.2023 (обновлено: 18:47 20.01.2023)
 
Россияне могут подать заявления на туристические визы, сообщил посол Китая

Посол Китая Чжан Ханьхуэй: россияне могут подавать заявления на туристические визы

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Граждане РФ могут подавать заявления на получение туристических виз в Китай, никаких ограничений нет, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
В пятницу министерство культуры и туризма Китая сообщило, что турфирмы Китая с 6 февраля возобновят организацию групповых туров для граждан КНР в 20 стран, включая Россию.
"Да, могут подавать (заявления на визу - ред.). Никаких ограничений нет", - сказал посол журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
Ранее власти страны заявили, что намерены возобновить предоставление услуг по выдаче обычных виз, разрешений на временное проживание и видов на жительство для иностранных граждан, в том числе возобновится реализация мер безвизового транзита в течение 24, 72 и 144 часов и выдача временных разрешений на въезд, однако точных сроков не называлось.
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