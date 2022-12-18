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Биография Игоря Скляра

Биография Игоря Скляра - РИА Новости, 18.12.2022

Биография Игоря Скляра

Российский актер театра и кино Игорь Борисович Скляр родился 18 декабря 1957 года в Курске в семье инженеров. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T04:19

2022-12-18T04:19

2022-12-18T04:20

справки

игорь скляр

курск

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Российский актер театра и кино Игорь Борисович Скляр родился 18 декабря 1957 года в Курске в семье инженеров.В детстве учился в музыкальной школе. В 1979 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург), курс Льва Додина.В 1979-1980 годах – актер Томского ТЮЗа. В 1980-1982 годах проходил армейскую службу в кавалерийском полку при "Мосфильме", одновременно снимаясь в кино.С 1983 года по 2000 год Игорь Скляр – актер Ленинградского Малого драматического театра (ныне Академический Малый драматический театр – Театр Европы, Санкт-Петербург) под руководством Льва Додина. Здесь он играл сложные, остродраматические роли: деревенский юродивый в "Братьях и сестрах" по Федору Абрамову, Федьку каторжного в "Бесах" по Федору Достоевскому, Джека Саймона в "Повелителе мух" по Уильяму Голдингу, убийцу Роберто Зукко в одноименном спектакле.Играл в антрепризных спектаклях. Среди них – "Мужчина, постойте!" по пьесе Надежды Птушкиной, "Любовь – не картошка, не выбросишь в окошко" по пьесе Степана Лобозерова в "Театре Дом" (Санкт-Петербург) и др. Работал в антрепризном театре Никиты Соколова "НИКАРТ", в 2006 году был принят в труппу Театра-фестиваля "Балтийский дом", где исполнил роль Саши в спектакле "Похороните меня за плинтусом". В настоящее время – приглашенный актер Театра-фестиваля "Балтийский дом". Занят в спектакле "Скрипач на крыше".В 2015 году Игорь Скляр сотрудничал с Московским театром "Современник", где был занят в спектакле "С наступающим…" Сегодня в качестве приглашенного актера Игорь Скляр сотрудничает с Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Занят в спектакле "И вас с наступающим…" Играет в спектаклях театральной компании "Маскарад" "Суп из канарейки" (Медович) и "Муж моей жены" (Жаркец). В кино Игорь Скляр дебютировал еще школьником, сыграв главную роль, Николая Масленка, в фильме Владимира Рогового "Юнга Северного флота" (1973), но слава пришла к молодому артисту в 1984 году с выходом на экраны музыкального фильма Карена Шахназарова "Мы из джаза", в котором Скляр исполнил роль джаз музыканта Кости Иванова. Фильм был удостоен наград на фестивалях в Лодзи (Польша), Гренобле (Франция), Москве. Исполнив один из первых хитов Игоря Николаева "Комарово", Игорь Скляр обрел широкую популярность. Прославившись как эстрадный певец, актер иронически обыграл эту ситуацию в роли эстрадной звезды из картины Александра Стефановича "Начни сначала" (1986).В комедии Александра Сурикова "Дети понедельника" (1998) актер сыграл нетипичный ему образ спившегося бизнесмена Мити. В 2000 году Игорь Скляр выступил с ролью комиссара Яковлева в фильме Глеба Панфилова "Романовы. Венценосная семья".Игорь Скляр снялся в фильмах: "Горожане" (1976), "Только в мюзик-холле" (1980), "Берегите женщин" (1981), "Анна Павлова" (1983), "Песочные часы" (1984), "Батальоны просят огня" (1985), "Марица" (1985), "Подвиг Одессы" (1985), "Потерпевшие претензий не имеют" (1986), "Путешествие мсье Перришона" (1987), "Француз" (1988), "Узник замка Иф" (1989), "Имитатор" (1990), "Тартюф" (1992), "Год собаки" (1994), "Следствие ведут знатоки: Десять лет спустя" (2002), "Красное небо. Черный снег" (2002), "Рататуй" (2006), "На игре" (2009), "Робинзон" (2010), "Курьер из "Рая" (2013), "Дримс" (2013), "Про Веру" (2020).В последние годы Скляр был занят в сериалах "Московская сага" (2004), "Шахматист" (2004), "Гибель Империи" (2005), "В круге первом" (2006), "Лето волков" (2011), "МУР" (2011), "Подземный переход" (2012), "Шерлок Холмс" (2013), "Хуторянин" (2013), "Уходящая натура" (2014), "Научи меня жить" (2016), "Семейный альбом" (2016), "Отличница" (2017), "Екатерина. Самозванцы" (2019). Народный артист России (2013), лауреат премии за лучший актерский дебют на фестивале "Молодость "Мосфильма" (1984, "Мы из джаза"), лауреат премии за лучшую мужскую роль на Открытом российском кинофестивале "Кинотавр" в Сочи (1994, "Год собаки"), лауреат Российской Национальной актерской премии Андрея Миронова "Фигаро" (2013), обладатель приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения в категории "Лучший актер второго плана в телефильме/сериале" за роль Юрия Кузьменко в сериале "Уходящая натура". Игорь Скляр женат на заслуженной артистке РФ Наталье Акимовой. Есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, игорь скляр, курск